2020 iPhone’ları Ekran İçi Touch ID ve Daha Küçük Çentiklere Sahip Olacak!

Bu haftanın başlarında orataya çıkan raporlar 2020 iPhone‘larından ne bekleyebileceğimiz ortaya koyuyordu. Evet, bu yıl değil çünkü şu ana kadar Eylül’de tanıtılacak olan iPhone’larda önemli bir değişiklik olmadığı ortaya çıktı. Genel olarak üçlü kemra kurulumu yer alıyor. Asıl öne çıkan özelliği bu olcak.

Ancak son zamanlarda 2020 iPhone’ları hakkında daha çok merak uyanmaya başladı. Önceki raporlardan bazıları, 2020’deki tüm iPhone’ların 5G kapasitesine sahip olduğunu ve OLED panellerle geldiğini öne sürmüştü. Bir diğeri cihazların AR / VR Oyun özellikleriyle birlikte ToF Arka kamera sensörünün olacağını öngörmüştü.

Analist Ming-Chi Kuo, 2020’deki iPhone’lardan birinin daha küçük çentiğe sahip olacağını ileri sürdü. Ayrıca daha yüksek ekran/gövde oranına sahip olacağını belirtti. Bununla birlikte, gelecek yıl tanıtılacağı söylenen dört iPhone’dan hangisinin bu küçük çentiğe sahip olacağı net değil.

Ayrıca TouchID desteğiyle geldiği söylenen ve iPhone 8‘in devamı niteliğinde sunulacak olan daha ucuz bir iPhone modelinin bulunduğuna inanılıyor. Belki de LCD ekranda bu yeni küçük çentik özelliğini yer alabilir. Kısa bir hatırlatma gerekirse gelecek yılın diğer üç iPhone modelinde sırasıyla 6,7 inç, 6,1 inç ve 5,4 inç OLED ekran yer alırken, LCD ekrana sahip daha ucuz model bulunacak.

Raporda yer alan bir diğer önemli nokta ise 2020’de çentiksiz en az bir iPhone yer alacağıdır. 2021’deki gelecekteki iPhone’lar ise ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacak. Çentik ise tamamen ortadan kalkacak. Bu raporlar hala erken aşamada olsa da, gelecekteki iPhone’lar geliştirme aşamasına geçene kadar daha önemli değişikliklere tabi olabilir.