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2020 iPhoneları Kamera Bölümünde Güçlü Yükseltmeler Getirecek!

2020 iPhone'ları AR/VR ve 3D Algılama özelliklerine sahip kameralar ile donatılacak...

By Muhammed Arslan

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2020 iPhoneları Kamera Bölümünde Güçlü Yükseltmeler Getirecek!

Apple, geçen yılın iPhone yükseltmelerini bu yıl eylül ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Daha önce ortaya çıkarılan raporlara göre, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek iPhone’lar ile neler geleceği zaten belli. Bu yıl piyasaya sürülen iPhone’larda köklü bir değişiklik olmayacak.

Buna karşılık gelecek 2020 iPhone’ları hakkında raporlar ortaya çıkmaya başladı. Geçen ayın sonlarında, analist Ming-Chi Kuo gelecek yıl üç iPhone geleceğini onayladı. Ayrıca üç iPhone modelinin de OLED ekranlar ve 5G desteğiyle geleceğini belirtti.

Şimdi ise JP Morgan gelecek yıl piyasaya sürülecek olan iPhone’lar hakkında kritik bilgileri paylaştı. CNBC raporuna göre, Apple’ın 2020’de üç değil dört iPhone getirmeyi düşündüklerini açıkladı. Bunlardan üçü, önceki raporlara göre OLED ekranlara sahip olacak. Sonuncusunun ise iPhone 8 özelliklerine yakın daha ucuz bir model olduğu söyleniyor.

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JP Morgan analistleri, 2020’de iPhone’lardan ne bekleyeceklerini derinlemesine araştırıyor. Cihazlar sırasıyla 5.4 inç, 6.1 inç ve 6.7 inçlik bir ekranlara sahip olacak. OLED ekranile donatılacak. Rapor ayrıca, bu iPhone’lardan en az ikisinin daha gelişmiş oyunlar için AR / VR özelliklerine ve 3D Algılama (ToF) özelliğine sahip olacağını gösteriyor.

Kameralar söz konusu olduğunda,  2020 iPhone’larının bu yılki üstün iPhone’ların yeni arka kamera kurulumunu taşıyacağı belirtiliyor. Rapor, tüketicilerin 2020 yılına kadar cihazların 5G konusunda hazır olacağını iddia ediyor. Buna ek olarak piyasaya sürülen 5G özellikli iPhone’ların satışlarının da artıracağını ileri sürüyor.

KaynakCNBC
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