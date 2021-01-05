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2020 Yılında Akıllı Telefon Üretimi %11 azaldı!

Ortaya çıkan verilere göre korona virüs salgınından dolayı akıllı telefon üretim oranı 2019 yılına göre düşüşe geçti.

Yunus Emre Çakır

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Akıllı Telefonlar

2020 yılında meydana gelen korona virüs salgını birçok sektörü olumsuz yönde etkiledi. Bu sektörlerden bir tanesi de teknoloji oldu. Akıllı telefon üreticisi firmalar 2020 yılı içerisinde yeterli sayıda yeni model cihaz üretemediler. TrendForce‘un açıkladığı verilere göre 2020 yılında 1.25 milyar cihaz üretildi. Bu rakam 2019’a göre %11 daha az olduğunu gösteriyor. Akıllı telefon üreticisi en büyük firmalar Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi ve Oppo biliniyor. Bu firmalar arasından Huawei, Google‘ın servislerinden yasaklanmasına rağmen pazardaki yerini sağlam bir şekilde korumayı başardı.

2021 yılında ise analistler akıllı telefon pazarının tekrar güçleneceğini düşünüyor. Çin gibi yükselen pazarlar ile birlikte talep artışının olması bekleniyor. 2021 için yıllık küresel akıllı telefon üretiminin 1.36 milyar ya da 2020 yılına göre %9 artış olacağı tahmin ediliyor. Verilere göre 2021 yılı Huawei için kötü geçecek gibi duruyor. Şirketin 2021 yılında ilk 5 üreticiden çıkıp pazar payının %3’e düşmesi bekleniyor. Huawei‘yi geçecek olan firmanın ise Transsion‘un olacağı ön görülüyor. TrendForce‘a göre akıllı telefon üreticisi olan markaların 2021 yılında yüksek hedeflerinin olduğunu ve aynı zamanda üretimlerini arttıracaklarını dile getiriyor.

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