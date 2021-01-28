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2020 Yılında Dizüstü Bilgisayar Satışları %26 Arttı!

Geçen yıl dizüstü bilgisayar satışları masaüstü bilgisayarlardan daha fazla oldu ve masaüstü bilgisayarları ardında bıraktı.

Yunus Emre Çakır

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2010 yılında dünya genelinde 201 milyon adet dizüstü bilgisayar, 157 milyon da masaüstü bilgisayar satılmıştı. 2016 yılında ise dizüstü bilgisayarlar biraz düşüş yaşayarak 156,8 milyon adet satmıştı.

2020 yılına geldiğimiz ise dizüstü bilgisayarların satışları oldukça fazla artmaya başlayarak masaüstü bilgisayarları geri bıraktı. Masaüstü bilgisayar satışları son 10 yıldır düşüş yaşıyor.

Aksje Bloggen‘a göre 2020 yılında 218 milyon dizüstü bilgisayar satıldı ve 2021 yılında bu rakam 225 milyona çıkması bekleniyor. IDC ise 216 milyonun 2023 yılında satılacağını tahmin ediyor. Canalys, raporuna göre ise 2020 235 milyon dizüstü bilgisayar bunun yanında 61 milyon da masaüstü bilgisayar satılmış durumda.

Bilindiği üzere virüs sebebiyle kullanıcılar daha çok 2020 yılında dizüstü bilgisayar tercihin de bulundu. Bu nedenle şirketler daha çok dizüstü bilgisayar piyasaya sürdü böylelikle satışlar %26 oranında arttı. En çok dizüstü bilgisayar satışı şirket 72.7 milyon ile Lenovo oldu. Onu HP 67,6 milyon ve Dell 50,3 milyon ile izledi.

Bölgelere göre en çok dizüstü bilgisayar pazarına sahip olan ülke ise 36,1 milyar dolar ile ABD ilk sırada yer alıyor. Ondan sonra ise 19,6 milyar dolar ile Çin, 9,8 milyar dolar ile Japonya geliyor. Masaüstü bilgisayar satışları ise 2020 yılında genel de 79 milyon adet sattı. Tahminlere göre 2024 yılına kadar düşüş yaşanacak ve rakam 73 milyona düşecek.

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