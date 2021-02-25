2020 Yılında En Çok Satılan Telefonlar Açıklandı!

Pazar araştırma firması Omdia, 2020’de en çok satılan akıllı telefonlarla ilgili bir rapor yayınladı. Rapora göre, tıpkı 2019 gibi sadece üç marka ilk 10’a girdi. Bu şirketler Apple, Samsung ve Xiaomi oldu.

Omdia tarafından yayınlanan tabloya göre iPhone 11, 2020 yılında 64,8 milyon adet sevkiyat ve 754 dolar ASP (Ortalama Satış Fiyatı) ile en çok sevk edilen akıllı telefon oldu.

Ayrıca, ikinci, üçüncü, yedinci ve onuncu pozisyonlar da Apple tarafından 2020 iPhone SE (24,2 milyon), iPhone 12 (23,3 milyon), iPhone 12 Pro Max (16,8 milyon) ve iPhone 12 Mini (14,8 milyon) bulunuyor.

İlginç bir şekilde, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro‘dan daha fazlasını sattı, ancak çok sayıda rapor düşük satış olduğunu belirtti. İkinci telefon Omdia’da ilk 10 listesinde bile yer almıyor.

Dahası, Apple beş pozisyona sahipken, Samsung dört pozisyon aldı. Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy A51 (269 dolar), Galaxy A21s (192 dolar), Galaxy A01 (115 dolar) ve Galaxy A11 (158 dolar) sırasıyla dördüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci oldu.

Bu cihazların sevkiyatları 23,2 milyon, 19,4 milyon, 16,9 milyon ve 15,3 milyon adet olarak gerçekleşti. Son olarak Redmi Note 9 Pro, 15 milyon adetlik satışla dokuzuncu sırada yer aldı.

2020 Yılında En Çok Satılan Akıllı Telefonlar Şu Şekilde:

1- iPhone 11

2- iPhone SE (2020)

3- iPhone 12

4- Galaxy A51

5- Galaxy A21s

6- Galaxy A01

7- iPhone 12 Pro Max

8- Galaxy A11

9- Redmi Note 9 Pro

10- iPhone 12 Mini