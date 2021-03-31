Bilindiği üzere dünyayı saran Covid-19 virüs salgını sebebiyle, akıllı telefon üreticileri oldukça sıkıntılı bir yıl geçirmişlerdi. Ancak üreticilerin giyilebilir ve akıllı ses cihazları için 2020 oldukça iyi bir yıl oldu. Bugün yayımlanan Canalys raporuna göre 2020 giyilebilir teknoloji küresel pazarı yıl boyunca büyüme gösterdi ve Apple bu alanda birinci sırada yer almayı başardı.

Yayımlanan raporda üretici şirketlerin 2020 yılında giyilebilir cihazlarında oldukça fazla satış rakamlarına ulaştığı ortaya çıktı. Skullcandy, Fitbit ve Sony firmaların yanı sıra Apple, Samsung, Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri de bu raporda yer aldı.

2020 yılında giyilebilir teknolojik cihazlar %10 artış göstererek 185 milyon adet satış gerçekleştirdi. Aynı zamanda yine aynı yıl içerisinde ses cihazları da %20 artarak 432 milyon adet satış yaptı. Bu satışlarda Xiaomi, istenilen talebe yeterince cevap veremediği için dördüncü sırada yer aldı. Apple ise satışlarını ve sevkiyatlarını iki katına çıkararak 2020 yılını kurtarmayı başardı.

Bunun dışında Canalys, 2021 yılında da bu iki alanda oldukça yüksek satış rakamlarının olacağını bildiriyor. Ancak bu durumun tedarik sıkıntıları veya üretimde yaşanan kıtlıklar sebebiyle çok büyümeyeceğini gören tahminlerde bulunuyor. Canalys, ses cihazlarının 2021 yılında %15.6 büyüme ile 500 milyon satış gerçekleştireceğini, giyilebilir cihazların ise %10‘da sabit kalarak 204 milyon satacağını söylüyor.