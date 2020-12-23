2020 Yılının En İyi Android Telefonları – Cepkolik

Kamera çıtasını yükseltmekten, yeni tasarımlara ve inanılmaz hızlı şarja kadar, bu yılki telefonlar sıra dışıydı. Böylece biz de yılın en iyisi olduğunu düşündüğümüz Android telefonların bir listesini derledik. Cepkolik ailesi olarak sizlere bu yılın bir özetini sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Seçimlerimizi beğeneceğinizi umuyoruz.

Cepkolik’ten 2020 Yılının En İyileri Listesi

En İyi Kameralı Akıllı Telefon – Huawei Mate 40 Pro Plus

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Huawei, telefonlarının kamera performansını büyük ölçüde geliştirdi ve bu yatırım, DxOMark’ın akıllı telefon kamera sıralamasında üst sıralarda yer alan Mate 40 Pro Plus ile karşılığını aldı.

50MP ana sensör, 8MP periskop yakınlaştırma lensi ve diğerleri arasında 20MP ultra geniş açılı kamera dahil olmak üzere beş kamera içeren telefon; tüm aydınlatma koşullarında inanılmaz fotoğraflar çekiyor. Yakınlaştırma özelliği de bu yıl piyasaya sürülen bir akıllı telefonda bulabileceğiniz en iyi özelliklerden biri diyebiliriz.

Ayrıca bkz: En İyi Android Telefonlar

En Kullanışlı Amiral Gemisi – Xiaomi Mi 10

Bu kategori için, farklı pazarlarda özellik, fiyat, inceleme ve hatta bulunabilirlik kombinasyonuna baktık. Güçlü rakipleri olduğu için bir kazanan bulmak oldukça zordu. Yine de nihayet karar verdiğimiz telefon Xiaomi Mi 10 oldu.

İlk yarıda piyasaya çıkan telefon, Xiaomi‘nin bu yılki en iyi telefonu değil. Bu ödül Mi 10 Ultra‘ya gidiyor ancak standart Mi 10 da kriterlerin çoğunu karşılıyor. Çok yönlülük ve performans açısından sahiden rakiplerini bir tık geride bırakmayı başaran Mi 10, böylece listemize girmeye hak kazanıyor.

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Mansiyon Ödülü – Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20, bu kategorinin ikincisi olduğu için mansiyon ödülü alıyor. Samsung‘un 2020 S serisi amiral gemisi, çok yönlü bir telefon arayan herkes için harika bir seçim. 120Hz yenileme hızına, harika kameralara, IP68 derecesine, kablosuz şarj desteğine sahip bir QHD + AMOLED ekran paneli sunuyor. Üstelik telefon, üç yıllık işletim sistemi yükseltmelerini de destekleyebilecek.

En Değerli Amiral Gemisi – Mi 10T Pro 5G

En değerli amiral gemisi telefonu için seçimimiz Mi 10T Pro 5G oldu. İnanılmaz bir 144 Hz yenileme hızına ve sahiden muhteşem bir LCD ekranı da beraberinde getiriyor. Süper hızlı UFS 3.1 depolama ile birlikte bir Snapdragon 865 işlemcisi bulunuyor. Ayrıca 108MP üçlü arka kamera ve 33W hızlı şarjı destekleyen devasa bir 5000mAh pil ile beraber geliyor.

Mansiyon Ödülü – Samsung Galaxy S20 FE

Super AMOLED 120Hz ekranı, Exynos 990/ Snapdragon 865 işlemcisi, güzel kameraları ve 25W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteği ile 4500mAh pil ile bu yıl Samsung’un en iyi tekliflerinden biri. Aynı zamanda IP68 derecesine sahip olsa da plastik bir arka tasarım sunuyor. Telefon diğer, Samsung amiral gemileri gibi, aynı zamanda üç işletim sistemi güncellemesi alacak. Hatta Android 11 güncellemesini aldı bile.

Yılın Öne Çıkan Telefonu – LG Wing

Katlanabilir telefonlar bir yıl içinde büyük bir gelişme kaydetti. LG, benzersiz şekilde tasarlanmış LG Wing akıllı telefonu ile dikkatleri çekmeyi başardı. Çift ekranlı tasarıma tatmin edici bir döndürme mekanizması ile farklı bir yaklaşım getiren telefon, bir akıllı telefonun kullanılabileceği yeni yolları da başarıyla sunuyor.

Ayrıca bkz: En İyi LG Telefonlar

En İyi Katlanabilir Telefon – Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung, bu yıl Galaxy Z Fold 2‘nin piyasaya sürülmesiyle katlanabilir akıllı telefon pazarındaki gücünü pekiştirdi. Yeni telefon daha büyük ekran, daha iyi bir menteşe tasarımı, daha büyük bir pil ve daha hızlı kablolu şarj sunuyor. Aynı zamanda daha güçlü Snapdragon 865+ işlemciyi, 12GB RAM’i ve 256GB depolama alanını da beraberinde getiriyor. Telefon 18.000 TL fiyat etiketine sahip olsa da sahiden muhteşem bir katlanabilir mekanizmaya sahip.

En İyi Bütçe Dostu Telefon – OnePlus Nord

OnePlus Nord, uzun bir süre sonra şirketten gelen bir bütçe teklifi olmayı başardı. Orta sınıf telefon, özellikleri ve fiyatı kombinasyonu açısından en iyi fiyata sahip 5G telefonu olarak onayımızı alıyor. 4.000 TL‘lik bir başlangıç ​​fiyatı ile 90 Hz AMOLED ekran, dörtlü arka kamera, çift ön kamera, Snapdragon 765G işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama ve 33W hızlı şarjı destekleyen 4115 mAh batarya sunuyor.

Ayrıca bkz: En İyi OnePlus Telefonlar

Mansiyon Ödülü – Moto G Plus

Moto G Plus, kamera sayısı bakımından OnePlus Nord ile eşleşiyor, LCD de olsa yüksek yenileme hızına sahip bir ekrana, bir günden fazla dayanacak devasa bir 5000mAh pil barındırıyor ve Android‘in yakın bir sürümünü çalıştırıyor. Biraz daha düşük saat hızına sahip Snapdragon 765 işlemcisi olsa da sahiden ikinciliği hakeden telefonlardan biri konumunda.

Yılın En Çok Tercih Edilen Telefonu – Redmi Note 9 Pro

Gerek fiyatı gerekse performans hızıyla Türkiye’de çok fazla talep gören Redmi Note 9 serisi, 2020 yılında en çok satan telefonlar arasına girmeyi başardı bile. 6,67 inçlik ekran paneli, şık tasarımı, 5020 mAh bataryası, Snapdragon 720G işlemcisi 16 MP selfie kamerasıyla Note 9 Pro, sahiden de bütçe dostu bir telefondu. Dörtlü kamera kurulumu ve fiyatına nazaran sunduğu performansıyla listemize girmeye hak kazandı.