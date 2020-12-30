Bu yılki akıllı telefon pazarına bakış açımız, yılın tamamı ile tam bir tezat oluşturuyor. Aslında 2020‘nin akıllı telefonlar için 2019‘dan daha iyi bir yıl olduğunu düşünüyoruz. Geçen yıl tanıtılan teknolojilerin hızla geliştiğini ve olgunlaştığını görüyoruz.

90 Hz ekranlardan 120 Hz ve hatta 144 Hz‘ye geçiş ile birlikte daha verimli OLED paneller kullanmaya başladık. Eskiden kullanılan LCD paneller bile tamamen iyileştirildi, bu nedenle artık orta sınıf telefonlar da HRR paneller kullanmaya başladı. Ekran altı parmak izi okuyucular da büyük bir ilerleme kaydetti.

Telefoto kameralar artık daha yaygın, daha iyi çekim yapıyor ve hatta Mate 40 Pro Plus (3x ve 10x optik zoom) veya Xiaomi Mi 10 Ultra (2x ve 5x optik zoom) gibi belirli akıllı telefonlarda bulunan kameralar moda haline geldi. Son olarak 2020’de bataryalar büyüdü ve daha hızlı şarj yaygınlaştı. Bizde 2020 teknolojisini özetleyen bu yazıyı kaleme almaya karar verdik. Karşınızda 2020 yılını yansıtan en iyi 5 telefon.

2020’nin En İyi 5 Telefonu

Xiaomi Mi 10 Ultra

2020‘nin belki de en iyi telefonuyla başlayalım. Bu telefonla ilgili sevmediğimiz tek bir özellik bile bulunmuyor. Belki delik tasarımı biraz rahatsız ediyor ama donanımın geri kalanı ihtiyaç ve beklentilerimizin hepsini karşılıyor.

Üstün ekran, çok yönlü ve yetkin kamera kurulumu, olgun ve zengin özelliklere sahip yazılım, hızlı 120W şarj, güvenilir pil ömrü, stereo hoparlörü de beraberinde getiriyor. Üstelik listedeki en iyi özelliklerden biri olan Transparent Edition adlı şeffaf bir model de sunuyor.

Samsung Galaxy S20 FE

Dürüst olmak gerekirse, bu yıl Galaxy S20 serisinden daha fazlasını bekliyorduk fakat yüksek fiyat etiketiyle ceplerimizi yaktı geçti. Belki de bu yüzden Galaxy S20 FE‘yi bu listeye koymak istedik. Doğru fiyata sahip gerçek bir amiral gemisi katili.

Galaxy S20 FE, amiral gemisi işlemciye sahip, 3x yakınlaştırma, ekstra uzun pil ömrü, hızlı şarj, HRR OLED paneli ve normalde bu fiyat aralığında bir telefonda bulamayacağınız bir ton üst düzey özelliğe sahip. Kamera kurulumundan bahsetmiyoruz bile. Z Fold 2‘de fazla talep gören bir telefon olsa da, Galaxy S20 FE cazip fiyatıyla listemize girmeye hak kazanıyor.

iPhone 12 Mini

Küçük ama güçlü bir telefona sahip olmak hem havalı hem de kullanışlı. Telefonu tek elle kolaylıkla çalıştırabilme hissi bile iPhone 12 Mini almaya değer. Bu yüzden büyük bir Apple hayranı olmasak da iPhone 12 Mini’nin 2020’nin en iyi telefonlarından biri olduğunu düşünüyoruz.

5.4 inçlik Super Retina OLED paneli de beraberinde getiren Mini, 60 Hz yenileme hızı sunuyor. Üst modellerden ödünç aldığı A14 Bionic işlemci ile kolayca her işin üstesinden gelebilen telefon, kablosuz ve hızlı şarj desteğine de sahip.

Asus ROG Phone 3

Yavaş yavaş moda haline gelen oyun telefonları arasında, Asus ROG Phone 3‘ü çok beğeniyoruz. Estetikten, pürüzsüz 144Hz OLED panele ve basınca duyarlılığa kadar her şeyiyle tam performans sunuyor.

Telefonun en iyi yanı, 6.000 mAh’lık bir batarya ile günlerce çalışabilme özelliği diyebiliriz. Oyun deneyimini yepyeni bir düzeye taşıyan geniş aksesuar seçeneklerinden bahsetmeye bile gerek yok. Asus ROG Phone 3, her şeyiyle rakiplerini sollamayı başarıyor.

OnePlus 8 Pro

Açıkçası, OnePlus 8 Pro‘yu kendi önceliklerimize uygun olduğu için dahil ediyoruz. OnePlus 8 Pro, birçok yönden kesinlikle bir gelişme kaydediyor. Artık bir amiral gemisi katili olmasa da OnePlus 8 Pro, özellikleriyle tam performans sunmaya devam ediyor.

Nesnel olarak konuşursak, OnePlus 8 Pro fiyatını da karşılıyan bir telefon. OnePlus amiral gemileri, bazı temel özellikleri atladıkları için her zaman eleştirildi fakat tüm özellikleri beraberinde getiren OnePlus 8 Pro, bu eleştirilerden muaf olmayı başardı.

Çok hızlı şarj ve ters kablosuz şarj, IP68 sertifikası ve üst düzey Samsung telefonlarında olanlarla kolayca başa çıkabilen bir ekrana sahip OnePlus 8 Pro, kamera deneyimini de bir üst basamağa taşımayı başardı.

Bizim yukarıdaki kriterler doğrultusunda seçtiğimiz akıllı telefonları lütfen sizler de yorumlayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.