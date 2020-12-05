2020’nin En İyi Bedava Android Yarış Oyunları

Yarış oyunları, hız tutkunları için vazgeçilmez. Hırsı ve kıyasıya rekabeti yansıtan oyunlar hayatımızda büyük bir yer sahibi. Bu yüzden 2020’nin en iyi Android 3D, Retro ve 2D yarış oyunlarını sizler için derledik. Bu listeyi yeni çıkan oyunlarla güncellemeye devam edeceğiz; bu yüzden bizi takipte kalmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca Cepkolik Youtube kanalına abone olarak son çıkan haberlerden ve incelemelerden de haberdar olabilirsiniz. Hadi başlayalım!

Beach Buggy Racing 2

Beach Buggy Racing 2, yüksek oktanlı bir kart yarışıdır. Oyun, çok büyük pistlerle, ateş soluyan ejderhalarla dolu ortaçağ kalelerinden, dinozorlarla dolu eski bir dünyaya, hatta devasa deniz canlılarına kadar her şeyi barındırıyor

Doğal olarak, amacımız iki tur boyunca birinciliğe ulaşmak. Bunu yapmak için kısayollar bulmalı ve rakipleri bir buz bloğuna dönüştürmek gibi çok farklı şeyler yapan güçlendirmeler kullanmalısınız. Ne yazık ki, oyunda lig yok ve Beach Buggy Racing 2 herhangi bir zamanda sadece iki yarış seçeneği sunuyor. Fakat kilitleri makul bir fiyatla açabiliyorsunuz. Ayrıca yarış oyunu Android‘de en iyilerinden biri.

Disc Drivin’ 2

Sıra tabanlı bir yarış kavramı çılgınlıktır ve pek işe yaramaz, ama bu oyun gerçekten de işe yarıyor. Uzayda askıya alınan parçalarda küçük diskinizi hareket ettirdiğinizde, rakibinizi geçme isteğiniz artıyor. Oyunda, kısayollarda ustalaşmayı, geçmiş tehlikeleri aşmayı ve ayrıca küçük diskinize verilen bonus güçlerden en iyi şekilde yararlanmayı öğreneceksiniz. Android‘deki en iyi mobil yarışlardan biri olan Disc Drivin’ nefes kesici bir deneyim vaad ediyor.

Asphalt 9: Legends

Asphalt 9: Legends, tıpkı öncekiler gibi, kesinlikle nefesinizi kesen, hayatın ötesinde bir arcade yarış oyunu. Çılgına çeviren hızı sayesinde arabanızın sürekli havada süzülmesi, dönmesi ve fırlaması size gerçek bir deneyim yaşatacak.

Bu yarış oyunu, kontrolleri yönlendirmemeniz gereken noktalara aktararak oldukça farklılaşıyor. Örneğin, otomobil raylar üzerinde hareket edebiliyor, siz şeritler arasında geçiş yaparken zaman eylemleri de bulunduruyor. Bu kulağa indirgeyici gelebilir, ancak bütün bunlar sizi yarış hissinden uzaklaştırmıyor. Fakat normal bir yarış yapmak isterseniz manuel bir seçenek de var.

Carmageddon

Carmageddon, PC oyunlarının geçmişinden gelen muhteşem bir oyun! Oyunun serbest biçimli “arenaları”, distopik bir geleceği gösteriyor. İnsanlar ve inekler şaşkınlık içinde hareket ederken; dengesiz sürücüler birbirlerini parçalara ayırıyorlar. Turu tamamlayarak, tüm rakiplerinizi mahvederek veya çevredeki her canlıyı biçerek zafer bayrağını kaldırabilirsiniz.

Asphalt 8: Airborne

Asphalt 8: Airborne, gerçekçiliğe üstünkörü bir bakış sunan yüksek oktanlı bir yarış oyunu. Arabanızı sık sık havaya yükselten görkemli nitro gücünü kullanarak çılgın bir hız deneyimi arıyorsanız, bu oyun tam size göre! Oyunda, çakıl tuzakları ile çevrili bir sondaj devresinin etrafında tur yapmak yerine, roket fırlatma alanlarını patlatıp muhteşem efektlere sahip olabiliyorsunuz.

Data Wing

Data Wing, bakıldığında minimal bir yarış oyunu gibi görünebilir, ancak bundan çok daha fazlası olduğuna güvence veriyoruz. Küçük üçgen geminizi neon sahaların etrafında yönlendirip, takviye pedleri alarak puan kazanabilir ve biraz daha fazla hız için pist kenarlarında tur atabilirsiniz.

Mükemmel dokunmatik kontroller, çeşitli yarış seviyeleri, birkaç saatlik hikaye ve bolca tekrar değeri ile Data Wing birkaç dolarlık bir ücretle tüm sürümü size veriyor. Ücretsiz sürümü ise biraz saçma olsa da oldukça verimli.

One Tap Rally

Bu oyun, otomatik koşucuların platform oyunları için yaptıklarını yarış deneyimine taşıyan bir oyun. One Tap Rally, tek bir parmakla kontrol edilebilen, hızlandırmak ve fren yapmak için ekrana basarken, otomobiliniz otomatik olarak yönlendiren harika bir oyun. Amaç yavaşlamamak için pistin kenarlarına çarpmamak. Kazanın ve sıralamanızı yükseltin, ardından daha sert, daha hızlı bir rakiple oynayın.

Splash Cars

Splash Cars dünyasında, herkes sizden ayrıyken tamamen renksiz. Dünya donuk ve gri, ama büyülü aracınız yaklaştığında her şeye renk getiriyor. Polis bu durumdan memnun değil ve arabanızı unutulmaya mahkum etmeyi ve renk tonunuzu sona erdirmeyi hedefliyor. Polisten kaçarken, hız deneyimini iliklerinize kadar yaşıyorsunuz. Başarılı oldukça da daha ihtişamlı arabalara sahip olabiliyorsunuz.