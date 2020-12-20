2020’nin En Popüler Telefonları

Samsung tarafından yapılan büyük duyurular ve uzun süredir ertelenen Google tanıtım etkinliklerinin ardından en popüler telefonların bir tablosunu oluşturmak istedik. Bu makalemizi okumadan alışverişe çıkmamanızı öneriyoruz.

2020 Yılının En Popüler Telefonları

Galaxy Note 20 Ultra, S Pen kalemi ve birçok özellikle tablomuzun en yeni ve en ilginç üyesi. Öyle ki 5G ve 4G sürümleri ilk haftadan satmaya başladı. Buna karşılık, standart model Note 20 listemizde ilk 10’a girmeyi bile başaramadı.

Fiyatı: 12.999 TL

İşletim Sistemi: Android 10 ve UI 2.0 ara yüzü

Ekran: 6.9-inç AMOLED (QHD; 120Hz)

İşlemci: Snapdragon 865 Plus

RAM: 12GB

Depolama: 128 GB, 512 GB

Arka Kamera: 108MP ana kamera (ƒ/1.8), 5x optik yakınlaştırmalı (ƒ/3.0) 12 MP telefoto, 12MP ultra geniş açılı (ƒ/2.2)

Ön Kamera: 10MP (ƒ/2.2)

Batarya: 4.500 mAh

Renkler: Mistik Bronz, Mistik Siyah, Mistik Beyaz

Boyut: 6.48 x 3.04 x 0.32 inç

Ağırlık: 208 gram

Şarj: 45 W Hızlı / 15 W Kablosuz

En popüler telefonlar listemizde, ikinci sırada yer alan Samsung Galaxy S20 Ultra da Note 20 serisi ile kapışıyor. Özellikle kamera kısmında rakiplerinden öne geçmeyi başaran S20 Ultra, batarya ömrünü de hassasiyetle koruyor.

Fiyat: 12.499 TL

Ekran: 6,9 inç Dinamik AMOLED (3200×1440; 120Hz)

Arka Kameralar: Dörtlü: 108MP geniş (ƒ/1.8); 48MP telefoto lens (ƒ/3,5); 12MP ultra geniş açılı (ƒ/2.2); uçuş süresi VGA

Zoom: 4x optik yakınlaştırma, 10x karma “kayıpsız”, 100x dijital yakınlaştırma

Ön Kamera: 40 MP (ƒ/2,2)

Video: 24 fps’de 8K’ya kadar

İşlemci: Snapdragon 865

İşletim Sistemi: Android 10

RAM: 12 GB ve 16 GB

Depolama: 128 GB, 512 GB

Batarya: 5.000 mAh

Boyut: 6,6 x 2,7 x 0,34 inç

Ağırlık: 222 gram

Şarj: 45 W Süper Hızlı

Fiyat: 349 Dolar

İşletim Sistemi: Android 10

Ekran: 5.81 inç OLED (2340×1080)

İşlemci: Snapdragon 730G

RAM: 6GB

Depolama: 128GB

Arka Kamera: 12.2MP (ƒ/1.7)

Ön Kamera: 8MP (ƒ/2.0)

Batarya: 3.140 mAh

Batarya Ömrü: 8 saat 55 dakika

Boyut: 5,7 x 2,7 x 0,3 inç

Ağırlık: 143 gram

Pixel 4a çok güçlü bir donanıma sahip olabilir, ancak yüksek fiyatı, uygun temel depolama alanı ve Google’ın kamera donanımından daha iyi görüntü kalitesi elde etme yeteneği, üçüncü sıraya yerleşmesine neden oldu.

OnePlus Nord ise kendine ilk dörtte bir yer buluyor. Uygun fiyatı, altı kamerası ve muhteşem pil ömrü ile listemize girmeye hak kazanan Nord, tasarımıyla oldukça ilgi topluyor.

Fiyat: 399 Euro

Ekran: 6,44 inç AMOLED (2400×1080; 90 Hz)

CPU: Snapdragon 765G

RAM: 8 GB, 12 GB

Depolama: 128 GB, 256 GB

SD Kart Yuvası: Yok

Arka Kamera: 48 MP genişliğinde (ƒ/1,75); 8MP ultra geniş; 5MP derinlik sensörü (ƒ/2.4); 2MP makro lens (ƒ/2.4)

Ön Kamera: 32MP (ƒ/2.45) ve 8MP ultra geniş açılı (ƒ/2.45)

Pil: 4.115 mAh

Şarj: 30W kablolu

Güvenlik: Ekran içi parmak izi, 2D yüz tanıma kilidi

İşletim Sistemi: OxygenOS 10.5 ile Android 10

Renkler: Blue Marble, Grey Onyx

Boyut:6,23 x 2,88 x 0,32 inç (158,3 x 73,3 x 8,2 mm)

Ağırlık: 184 gram

Geçtiğimiz haftalarda listenin başını gören Samsung Galaxy M31s ise OnePlus Nord’u takip ediyor. Dörtlü kamerası ve bütçe dostu fiyatıyla listemizin beşinci sırasında yer alıyor.

Fiyat: 290 Dolar

Ekran: 6.50 inç, AMOLED (1.080×2.400; 60 Hz)

İşlemci: Samsung Exynos 9611

Ön Kamera: 32 MP (ƒ/2.2)

Arka Kamera: 64 megapiksel ana sensör (ƒ/1.8) 12 megapiksel ultra geniş açılı sensör, (ƒ/2.2), 5 megapiksel derinlik sensörü (ƒ/1.24), 5 megapiksel derinlik sensörü (ƒ/2.4)

RAM: 6 GB ve 8 GB

Depolama: 128 GB

Hızlı Şarj: 25 W

SD Kart Yuvası: Var

Batarya: 6000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Renkler: Mirage Black, Mirage Blue

Tabloyu bir Redmi üçlüsü takip ediyor. Nitekim, yeni tanıtılan 9 Prime, altıncı sırada bulunan Note 9 Pro ve sekizde yer alan Note 9 arasında yedinci sırada kalıyor.

Fiyat: 3.269 TL

Ekran: 6.67 inç (1080 x 2400; 60 Hz)

Dahili Depolama: 64 GB

Bellek (RAM): 6 GB

İşlemci: Snapdragon 720G

İşletim Sistemi: Android 10

Batarya Kapasitesi: 5020 mAh

Hat Sayısı: Çift Hat

CPU Frekansı: 2.3 GHz

Ağırlık: 209 gram

Boyut: 165.8 x 76.7 x 8.8 mm

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Ekran Oranı: 20:9

Renk Seçenekleri: Beyaz, Gri, Yeşil

Fiyat: 130 dolar

Ekran: 6.53 inç (1080 x 2340; 60 Hz)

Dahili Depolama: 64 GB

Bellek (RAM): 4 GB

CPU Frekansı: 2.0 GHz

Batarya: 5020 mAh

Boyut: 163.30 mm

Ağırlık: 198 gram

Ekran Oranı: 19.5:9

Hızlı Şarj: 18 W

İşlemci: MediaTek Helio G80

İşletim Sistemi: Android 10

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 13 megapiksel + 8 megapiksel ultra geniş açı + 5 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik kameraları

Fiyatı: 2.589 TL

Ekran Boyutu: 6.53 İnç (1080 x 2340; 60 Hz)

Dahili Depolama: 64 GB

Bellek (RAM): 3 GB

Batarya Kapasitesi: 5020 mAh

Hat Sayısı: Çift Hat

Ağırlık: 199 gram

Boyut: 162.3 x 77.2 x 8.9 mm

İşlemci: MediaTek Helio G85

İşletim Sistemi: Android 10

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 5020 mAh

Hızlı Şarj: 18 W

Samsung Galaxy A51 ise şimdi dokuzuncu sırada. Telefon oldukça kullanışlı ve bütçe dostu.

Fiyat: 3.149 TL

İşletim Sistemi: Android 10

Ekran: 6,5 inç OLED (2400×1080; 60 Hz)

CPU: Exynos 9611

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB; 512 GB’a kadar genişletilebilir

Arka Kamera: Dörtlü lens: 48MP geniş (ƒ / 2.0), 12MP ultra geniş (ƒ/2.2), 5MP derinlik (ƒ / 2.2), 5MP makro (ƒ/2.4)

Ön kamera: 32MP (ƒ/2.2)

Batarya: 4.000 mAh

Boyut: 6.24 x 2.90 x 0.31 inç

Ağırlık: 172 gram

Xiaomi Redmi 9 ise son sırada yer alıyor. Listemizin sonunda yer almasının sebebi rakiplerinin oldukça güçlü olmasından kaynaklanıyor.

Fiyatı: 2.348 TL

Ekran Boyutu: 6.53 İnç (1080 x 2340: 60 Hz)

Dahili Depolama: 32 GB

Bellek (RAM): 3 GB

Batarya Kapasitesi: 3300 mAh

Hat Sayısı: Çift Hat

Ekran Oranı: 19.5:9

Hızlı Şarj: 27W

İşlemci: Snapdragon 855

İşletim Sistemi: Android 10

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 16 MP

Bu hafta tanıtılacak olan Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra gibi telefonların gelecek hafta sıralamada yer almasını bekliyoruz. Listemizi haftaya güncelleyeceğiz. Yepyeni haberler için bizi takipte kalın.