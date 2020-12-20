2020’nin En Popüler Telefonları

Samsung tarafından yapılan büyük duyurular ve uzun süredir ertelenen Google tanıtım etkinliklerinin ardından en popüler telefonların bir tablosunu oluşturmak istedik. Bu makalemizi okumadan alışverişe çıkmamanızı öneriyoruz.
2020 Yılının En Popüler Telefonları
1- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G
Galaxy Note 20 Ultra, S Pen kalemi ve birçok özellikle tablomuzun en yeni ve en ilginç üyesi. Öyle ki 5G ve 4G sürümleri ilk haftadan satmaya başladı. Buna karşılık, standart model Note 20 listemizde ilk 10’a girmeyi bile başaramadı.
Fiyatı: 12.999 TL
İşletim Sistemi: Android 10 ve UI 2.0 ara yüzü
Ekran: 6.9-inç AMOLED (QHD; 120Hz)
İşlemci: Snapdragon 865 Plus
RAM: 12GB
Depolama: 128 GB, 512 GB
Arka Kamera: 108MP ana kamera (ƒ/1.8), 5x optik yakınlaştırmalı (ƒ/3.0) 12 MP telefoto, 12MP ultra geniş açılı (ƒ/2.2)
Ön Kamera: 10MP (ƒ/2.2)
Batarya: 4.500 mAh
Renkler: Mistik Bronz, Mistik Siyah, Mistik Beyaz
Boyut: 6.48 x 3.04 x 0.32 inç
Ağırlık: 208 gram
Şarj: 45 W Hızlı / 15 W Kablosuz
2- Samsung Galaxy S20 Ultra
En popüler telefonlar listemizde, ikinci sırada yer alan Samsung Galaxy S20 Ultra da Note 20 serisi ile kapışıyor. Özellikle kamera kısmında rakiplerinden öne geçmeyi başaran S20 Ultra, batarya ömrünü de hassasiyetle koruyor.
Fiyat: 12.499 TL
Ekran: 6,9 inç Dinamik AMOLED (3200×1440; 120Hz)
Arka Kameralar: Dörtlü: 108MP geniş (ƒ/1.8); 48MP telefoto lens (ƒ/3,5); 12MP ultra geniş açılı (ƒ/2.2); uçuş süresi VGA
Zoom: 4x optik yakınlaştırma, 10x karma “kayıpsız”, 100x dijital yakınlaştırma
Ön Kamera: 40 MP (ƒ/2,2)
Video: 24 fps’de 8K’ya kadar
İşlemci: Snapdragon 865
İşletim Sistemi: Android 10
RAM: 12 GB ve 16 GB
Depolama: 128 GB, 512 GB
Batarya: 5.000 mAh
Boyut: 6,6 x 2,7 x 0,34 inç
Ağırlık: 222 gram
Şarj: 45 W Süper Hızlı
3- Google Pixel 4A
Fiyat: 349 Dolar
İşletim Sistemi: Android 10
Ekran: 5.81 inç OLED (2340×1080)
İşlemci: Snapdragon 730G
RAM: 6GB
Depolama: 128GB
Arka Kamera: 12.2MP (ƒ/1.7)
Ön Kamera: 8MP (ƒ/2.0)
Batarya: 3.140 mAh
Batarya Ömrü: 8 saat 55 dakika
Boyut: 5,7 x 2,7 x 0,3 inç
Ağırlık: 143 gram
Pixel 4a çok güçlü bir donanıma sahip olabilir, ancak yüksek fiyatı, uygun temel depolama alanı ve Google’ın kamera donanımından daha iyi görüntü kalitesi elde etme yeteneği, üçüncü sıraya yerleşmesine neden oldu.
4- One Plus Nord
OnePlus Nord ise kendine ilk dörtte bir yer buluyor. Uygun fiyatı, altı kamerası ve muhteşem pil ömrü ile listemize girmeye hak kazanan Nord, tasarımıyla oldukça ilgi topluyor.
Fiyat: 399 Euro
Ekran: 6,44 inç AMOLED (2400×1080; 90 Hz)
CPU: Snapdragon 765G
RAM: 8 GB, 12 GB
Depolama: 128 GB, 256 GB
SD Kart Yuvası: Yok
Arka Kamera: 48 MP genişliğinde (ƒ/1,75); 8MP ultra geniş; 5MP derinlik sensörü (ƒ/2.4); 2MP makro lens (ƒ/2.4)
Ön Kamera: 32MP (ƒ/2.45) ve 8MP ultra geniş açılı (ƒ/2.45)
Pil: 4.115 mAh
Şarj: 30W kablolu
Güvenlik: Ekran içi parmak izi, 2D yüz tanıma kilidi
İşletim Sistemi: OxygenOS 10.5 ile Android 10
Renkler: Blue Marble, Grey Onyx
Boyut:6,23 x 2,88 x 0,32 inç (158,3 x 73,3 x 8,2 mm)
Ağırlık: 184 gram
5- Samsung Galaxy M31s
Geçtiğimiz haftalarda listenin başını gören Samsung Galaxy M31s ise OnePlus Nord’u takip ediyor. Dörtlü kamerası ve bütçe dostu fiyatıyla listemizin beşinci sırasında yer alıyor.
Fiyat: 290 Dolar
Ekran: 6.50 inç, AMOLED (1.080×2.400; 60 Hz)
İşlemci: Samsung Exynos 9611
Ön Kamera: 32 MP (ƒ/2.2)
Arka Kamera: 64 megapiksel ana sensör (ƒ/1.8) 12 megapiksel ultra geniş açılı sensör, (ƒ/2.2), 5 megapiksel derinlik sensörü (ƒ/1.24), 5 megapiksel derinlik sensörü (ƒ/2.4)
RAM: 6 GB ve 8 GB
Depolama: 128 GB
Hızlı Şarj: 25 W
SD Kart Yuvası: Var
Batarya: 6000 mAh
İşletim Sistemi: Android 10
Renkler: Mirage Black, Mirage Blue
6- Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Tabloyu bir Redmi üçlüsü takip ediyor. Nitekim, yeni tanıtılan 9 Prime, altıncı sırada bulunan Note 9 Pro ve sekizde yer alan Note 9 arasında yedinci sırada kalıyor.
Fiyat: 3.269 TL
Ekran: 6.67 inç (1080 x 2400; 60 Hz)
Dahili Depolama: 64 GB
Bellek (RAM): 6 GB
İşlemci: Snapdragon 720G
İşletim Sistemi: Android 10
Batarya Kapasitesi: 5020 mAh
Hat Sayısı: Çift Hat
CPU Frekansı: 2.3 GHz
Ağırlık: 209 gram
Boyut: 165.8 x 76.7 x 8.8 mm
Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Ekran Oranı: 20:9
Renk Seçenekleri: Beyaz, Gri, Yeşil
7- Xiaomi Redmi 9 Prime
Fiyat: 130 dolar
Ekran: 6.53 inç (1080 x 2340; 60 Hz)
Dahili Depolama: 64 GB
Bellek (RAM): 4 GB
CPU Frekansı: 2.0 GHz
Batarya: 5020 mAh
Boyut: 163.30 mm
Ağırlık: 198 gram
Ekran Oranı: 19.5:9
Hızlı Şarj: 18 W
İşlemci: MediaTek Helio G80
İşletim Sistemi: Android 10
Ön Kamera: 8 MP
Arka Kamera: 13 megapiksel + 8 megapiksel ultra geniş açı + 5 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik kameraları
8- Xiaomi Redmi Note 9
Fiyatı: 2.589 TL
Ekran Boyutu: 6.53 İnç (1080 x 2340; 60 Hz)
Dahili Depolama: 64 GB
Bellek (RAM): 3 GB
Batarya Kapasitesi: 5020 mAh
Hat Sayısı: Çift Hat
Ağırlık: 199 gram
Boyut: 162.3 x 77.2 x 8.9 mm
İşlemci: MediaTek Helio G85
İşletim Sistemi: Android 10
Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 13 MP
Batarya: 5020 mAh
Hızlı Şarj: 18 W
9- Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A51 ise şimdi dokuzuncu sırada. Telefon oldukça kullanışlı ve bütçe dostu.
Fiyat: 3.149 TL
İşletim Sistemi: Android 10
Ekran: 6,5 inç OLED (2400×1080; 60 Hz)
CPU: Exynos 9611
RAM: 4 GB
Depolama: 128 GB; 512 GB’a kadar genişletilebilir
Arka Kamera: Dörtlü lens: 48MP geniş (ƒ / 2.0), 12MP ultra geniş (ƒ/2.2), 5MP derinlik (ƒ / 2.2), 5MP makro (ƒ/2.4)
Ön kamera: 32MP (ƒ/2.2)
Batarya: 4.000 mAh
Boyut: 6.24 x 2.90 x 0.31 inç
Ağırlık: 172 gram
10- Xiaomi Redmi 9
Xiaomi Redmi 9 ise son sırada yer alıyor. Listemizin sonunda yer almasının sebebi rakiplerinin oldukça güçlü olmasından kaynaklanıyor.
Fiyatı: 2.348 TL
Ekran Boyutu: 6.53 İnç (1080 x 2340: 60 Hz)
Dahili Depolama: 32 GB
Bellek (RAM): 3 GB
Batarya Kapasitesi: 3300 mAh
Hat Sayısı: Çift Hat
Ekran Oranı: 19.5:9
Hızlı Şarj: 27W
İşlemci: Snapdragon 855
İşletim Sistemi: Android 10
Ön Kamera: 8 MP
Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 16 MP
Bu hafta tanıtılacak olan Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra gibi telefonların gelecek hafta sıralamada yer almasını bekliyoruz. Listemizi haftaya güncelleyeceğiz. Yepyeni haberler için bizi takipte kalın.