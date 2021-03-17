2021 BMW i4 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Alman otomotiv devi BMW, bugünkü BMW Group Yıllık Konferansı’nda %100 elektikle çalışan ilk sedan modeli BMW i4‘ü açıklandı. Sportif görünümü, sınıfının en iyisi sürüş dinamikleri ve sıfır yerel emisyon ile BMW i4 gerçek bir BMW.

BMW AG’nin Müşteri, Markalar ve Satışlardan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Pieter Nota, “BMW markasının kalbini artık tamamen elektrikli hale getiriyor” dedi.

BMW i4 tamamen elektrikli 4 kapılı bir Gran Coupé‘dir ve bir BMW M Performance modeli de dahil olmak üzere 2021 yılı boyunca pazara sunulacak. BMW’ye özgü sportiflik, konfor ve sürdürülebilir performansın rafine dengesi, segmentinde benzersizdir.

BMW i4 model serisi, 590 km’ye (WLTP) ve 300 mile (EPA) kadar mesafeleri kapsayan farklı versiyonlarda satışa sunulacak. 390kW / 530HP’ye varan güç çıkışıyla BMW i4, yaklaşık 4 saniyede sıfırdan 100 km / saate ulaşabilecek.

BMW i4’ün genel hatları daha önce tanıtılan %100 elektrikli SUV modellerine oldukça benziyor. Ayrıca BMW, geçtiğimiz yıllarda tanıttığı i4 serisi consept tasarımına da oldukça uymuşa benziyor. Yeni BMW 4 serisindeki ön tarafta yer alan ve yere kadar uzanan böbrekleri i4 serisinde de görüyoruz. Bu tasarımı seven ya da sevmeyen pek çok kullanıcının da olduğunu belirtelim.

1 - 6

BMW i4 ile ilgili tüm ayrıntılar önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Yıl sonu satışa çıkması beklenen BMW i4‘ün fiyatı ile ilgili detaylı bilgileri de önümüzdeki haftya almayı düşünüyoruz.