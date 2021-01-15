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2021 MacBook Pro Artık Touch Bar ile Gelmeyecek!

Apple yeni MacBook Pro modellerinde Touch Bar kullanmayı bırakmaya hazırlanıyor. Yeni modeller hakkında detaylar haberimizde..

Yunus Emre Çakır

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Macbook

Apple ürünleri hakkında uzmanlaşan ve analizler yapan Ming-Chi Kuo‘ya göre şirket 2021 yılında çıkaracağı MacBook Pro modellerinde yeni bir tasarım kullanacak. Bu tasarım değişikliği 2016 yılında bu yana ilk defa gerçekleşecek. Oraya çıkan söylentilere göre yeni MacBook Pro‘nın tasarımı 2018 iPad Pro gibi kare şeklinde kesilmiş bir yapıya sahip olacak.

Ayrıca yeni modelin 14 ve 16 inç ekran boyutu ve Intel işlemci seçeneği olmadan geleceği dile getiriliyor. Bununla birlikte MagSafe manyetik şarj konektörü de entegre edilmiş şekilde 2021 yılında sunulacak.

Apple, yeni Touch Bar sistemini kaldırıp bunun yerine tamamiyle fiziksel işlev tuşlarının olduğu yeni modeller piyasaya sürecek. Yeni modellerin bağlantı noktası seçeneklerinin de genişletilmiş olduğu diğer bilgiler arasında yer alıyor.

M1 yonga setiyle gelecek olan 2021 model MacBook Pro‘ların mini led bir ekrana sahip olup olmayacağı henüz belli değil. Yeni cihazların tanıtılması ilkbahar aylarını bulabilecek.

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