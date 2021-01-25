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2021 Model Sony Xperia Compact’ın Tasarımı Ortaya Çıktı!

Küçük bir telefon arayanlara müjde! Sony'nin 2021 kasa Compact telefonu çok yakında piyasaya sürülebilir.

Ayşen Sıla

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sony

Android topluluğunun bir kısmı bir süredir küçük boyutlu bir amiral gemisi telefon talep ediyor. Apple’ın iPhone SE 2020 ve iPhone 12 Mini olmak üzere iki küçük iPhone piyasaya sürmesi de bu talebi karşılamak için diyebiliriz. Fakat bu isteğe yönelik bir diğer telefon ise Sony Xperia Compact 2021 adıyla piyasaya sürülebilir.

Xperia Compact akıllı telefonu en son 2018’de piyasaya sürüldü ve serinin birçok hayranı bulunuyordu. Telefon serisin yeni bir model beklense de bu gerçekleşmedi. Çoğu üreticinin küçük ekranlı telefonları uzun boy oranlarına sahip, Sony de bu yolu izleyerek yeni telefonunu bu yıl satışa sunulabilir.

sony

Yeni model telefonun 5.5 inçlik bir ekrana sahip olacağı söyleniyor ve görüntüler ön kamera için bir su damlası çentiği ve altta oldukça kalın bir çerçeveye sahip olduğunu gösteriyor. Ekran düz ve yüksek bir yenileme hızını da beraberinde getirebilir.

Sony, telefonun arkasına iki kamera yerleştirdi ve bunlar, LED flaşla birlikte uzun hap şeklinde bir muhafazayı barındırıyor. Kamera, dik bir şekilde yerleştirilmiş ve Sony logosunu da ortaya seriyor.

sony

Kaynak, telefonun 8 megapiksel selfie kamera ve 13 megapiksel ana arka kameraya sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca boyutunu 140 x 68.9 x 8.9 milimetre olarak belirtiyor. Telefonun diğer özellikleri ise kesin olarak bilinmiyor. Bu nedenle yeni telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği de hâlâ gizemini koruyor.

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Cepkolik
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