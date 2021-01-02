2020 her alanda zor bir yıl olsa da, insanlar virüs sebebiyle evlere kapandı ve oyun oynamaya başladı. Oyun geliştiricilerin yaptığı açıklamalar ise 2020’de oyun oynayanların sayısı oldukça fazla arttığı yönünde oldu. Hal böyle olunca oyuncular 2021 yılında da güzel oyunların gelmesini bekliyor. 2021 yılında oyun şirketleri ve geliştiricileri bir çok yeni oyunla karşımıza çıkmayı hedefliyor. Biz de sizler için 2021 yılında çıkacak en çok beklenen 5 oyunu listeledik. Bu oyunların henüz ne zaman çıkacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Listelediğimiz bu oyunların çeşitli sebeplerden dolayı ertelenebileceğini hatırlatmak yerinde olur.

FAR CRY 6

Far Cry 6, Ubisoft tarafından yıllardır geliştirilmeye devam ediyor. Serinin altıncısı ise yeni nesil konsollar ve PC platformuna 2021 yılı içerisinde sunulacak. Yeni oyunun hikayesi ise distopik bir ada içerisinde kontrolü elinde tutan diktatör Giancarlo Esposito’yu ele alıyor. Oyuncular bu diktatör rejimi yıkmak için savaşın içine dahil olacaklar.

GOD OF WAR: RAGNAROK

2018 yılında God Of War serisini yeniden canlandıran Sony, bu canlılığı 2021 yılında da koruyacam gibi duruyor. Yeni serinin PS5 için bu yıl içerisinde çıkması bekleniyor. Oyunda Iskandınav Mitoloji’sine devam edileceği ve Kratos’un yeniden Tanrı’ları öldürme işine gireceği konuşuluyor.

DYING LIGHT 2

Dying Light’ın üzerinden seneler geçti ve artık oyuncuların ikinci seriyi beklediği aşikar durumda. Dying Light 2 geçtiğimiz sene duyurulmuştu ancak firma o duyurudan sonra sessizliğe büründü ve bir daha açıklama yapmadı. Yeni serinin 2021 yılının ilk yarısında PC, Playstation ve Xbox platformanlarına çıkması bekleniyor.

STALKER 2

Yine duyurusu yapılıp sonra sessizliğe bürünen oyunlardan bir tanesi de STALKER 2. Çernobil’i konu alan oyun içerisinde radyasyon ile mutasyona uğrayan yaratıkları barındırıyor. İlk seri de oldukça iyi bir ilgi gören STALKER, bu yıl içerisinde konsol ve PC platformlarına çıkış yapacak.

DIABLO 4

Blizzard tarafından henüz resmi bir çıkış tarihi duyurulmadı ama bu yıl içerisinde çıkması bekleniyor. DIABLO 4 ile birlikte hikayede eskiye dönüş yapılması planlanıyor. Yılların efsane oyunları içinde yer alan DIABLO 4, MMMO benzeri bir yapıyla karşımıza çıkacak.