2021 Yılında Gelecek Olan Akıllı Telefonlar

2020 yılında virüs sebebiyle pek çok teknoloji etkinliği ve tanıtımlar iptal edilmişti. Ancak 2021 yılında akıllı telefon sektöründe işler daha iyiye gidebilir. Firmalar bu yıl içerisinde etkinliklerini iptal etmeyebilir. En yakın tarihte ise Samsung’un akıllı cihazlarını tanıtması bekleniyor. Firma 14 Ocak tarihinde yeni cihazlarıyla karşımıza çıkmayı planlıyor. Apple ise şuan için bir duyuru yapmadı. Durum böyleyken bizde birçok kullanıcının tanıtılmasını beklediği bazı akıllı telefonları sizler için listeledik. İşte 2021 yılında gelecek olan ilginç, sıradışı ve yenilikçi o akıllı telefonlar;

Samsung Galaxy S21

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S21 ailesini 14 Ocak tarihinde duyurması bekleniyor. Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra kullanıcılara pek çok yeni özellikler sunmayı hedefliyor.

iPhone 13

İphone 13 muhtemelen Galaxy S21’den daha fazla dikkat çekiyor ve kullanıcılar tarafından daha fazla bekleniyor. Ancak Apple, bu yeni modelini erken tanıtmayacak gibi duruyor. Çünkü şirket İphone 12 serisini henüz yeni piyasaya sürdü. Yeni İphone 13 serisinin ise Eylül 2021’de tanıtılması bekleniyor. Yeni İphone serisi ise iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Maks olarak karşımıza çıkacaktır.

OnePlus 9

Mart veya Nisan ayı içerisinde çıkması beklenen yeni OnePlus 9, OnePlus 9 Pro ve OnePlus 9E modellerini de içierisinde barındıracak. Her üç modelinde Snapdragon 888 işlemcisi kullanması bekleniyor. Pro modelinde ise ekran tazeleme hızı 120 Hz olacak. OnePlus 9’un 48 Megapiksel arka kamerası ve yine 48 Megapiksel ultra geniş açılı bir başka arka kameraya sahip olacağı biliniyor. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla geliyor. OnePlus 9 Pro ise, suya ve toza dayanıklılık IP68 sertifikasına sahip tek cihaz olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Katlanabilir akıllı telefon segmentinde yer alan Galaxy Z Fold, 2021 yılında serinin üçüncü cihazıyla karşımıza çıkacak. Yeni Galaxy Z Fold 3’ün S Pen desteği sunması bekleniyor. Samsung bu yeni modelini Haziran 2021’de tanıtabilir.

LG Rollable

LG’nin bu yeni modeli tam olarak kesinlik taşımıyor ama firma joker kartı olarak bu cihazı kullanabilir. Firmanın döndürülebilir ekranlı bir telefon üzerinde çalıştığı daha önce sızdırılmıştı eğer kesinlik kazanırsa 2021 yılının en ilginç ekranlı akıllı telefonu olabilir. Şuan için firmanın yaptığı resmi bir çıkış tarihi açıklaması da bulunmuyor.

Oppo Find X3

Akıllı telefon pazarının küçük payına sahip olan Oppo, son yıllarda çıkardığı modelleriyle listede yerini almayı başarıyor. Firmanın bu yıl içerisinde Find X3 serisini duyurması bekleniyor. Şirketin bu yeni akıllı telefon modelinin en dikkat çekici özelliği ise ekran kısmı oluyor. Cihazın ekranı 3K çözünürlükte, 144Hz veya daha fazla yenileme hızına sahip olacak. Find X3’ün 2021 yılının ilk çeyreğinde sunulması bekleniyor.

Nokia 10

Nokia’nın uzun süredir bir akıllı telefon çıkarması bekleniyordu. Firmanın yeni model cihazi ise Nokia 10 olacak. Paslanmaz çelik bir çerçeveye sahip olacağı söylenen Nokia 10’nun, Snapdragon 888 işlemci kullanacağı sızdırıldı. Henüz firma tarafından ne zaman tanıtılacağı konusunda resmi açıklama bulunmuyor.

Samsung Galaxy Note 21

Samsung’un yeni Note serisi hakkında çıkan bazı iddialara göre firmanın bu seriyi sonlandırmak istemesidir. Bu iddiayı kuvvetlendirecek çalışmalar ise Galaxy S21 ve Galaxy Z Fold 3’ün S Pen desteği sunacağı yönünde ki haberlerdir. Bu noktada Note serisinin sayılı günleri olabilir. Ancak yine de bu yıl içerisinde bir Galaxy Note 21 gelmesi bekleniyor. Eğer Galaxy Note 21 çıkarsa muhtemelen Ağustos 2021’de tanıtılacaktır.

Sony Xperia 1 III Compact

Sony her ne kadar akıllı telefon pazarında istediğini elde edemese de, 2021 yılında yeni hedeflerine gidiyor. Firma akıllı telefon pazarına iki yeni model ile girmeyi hedefliyor. Yeni cihazların Xperia 1 III ve Xperia 1 III Compact olması bekleniyor. Sony, piyasada çok fazla compact telefonun olmadığını söyleyerek Xperia 1 III Compact’ı bu yıl içerisinde sunabilir. 5,5 inç boyutunda ekran olacağı tahmin ediliyor. Henüz donanım ve çıkış tarihi konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.