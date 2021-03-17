2022 Model Hyundai Tucson PHEV, 32 Millik Elektrik Menzili Sunuyor!

Hyundai, 2022 Tucson N-Line ile ilgili teknik özelliklerine ek olarak, bugün Hyundai, 2022 Tucson plug-in hybrid (PHEV) hakkında da ayrıntılar paylaştı.

Bu araçlar, Tucson’un normal gazla çalışan ve hibrit modellerine katılacak ve model sayısını dörde çıkaracak. Kompakt SUV’nin eklenti versiyonu Toyota’nın şaşırtıcı derecede hızlı RAV4 Prime PHEV’ini alacak ve bu yaz satışa sunulacak.

Hyundai, 2022 Tucson PHEV’in 13,8 kWh pil paketi ile tam şarjdan 32 millik elektrikli menzil sunacağını söyledi. Hyundai, yakıt ekonomisinin 70 MPGe aralığında olacağını tahmin ediyor.

Tamamen doldurmak için araç, Seviye 2’yi 7,2 kW’a kadar şarj etmeyi destekliyor ve çoğu PHEV gibi, vahşi ortamda şarj istasyonlarına bağlanmak yerine gece şarjı için destek taşıyor.

Tucson PHEV’e güç veren şey, Hyundai’nin altı ileri otomatik şanzımanına bağlı 261 hp 1.6 litrelik turboşarjlı dört silindirli bir motor olacak. Aracın çekilme derecesi 2000 pound ve Tucson serisinin geri kalanı gibi ve özel bir Snow modu ile geliyor.

Hyundai henüz fiyat bilgisi yayınlamadı, ancak Tucson PHEV’in yaklaşık 35.000 dolar fiyattan başlayacağını tahmin ediyoruz, bu da onu 39.220 dolar fiyata sahip rakibi Toyota RAV4 Prime’dan daha ucuz hale getirecek.