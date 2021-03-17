2022 Model Kia Stinger Birçok Yenilikle Geliyor!

Kia Stinger, 2022 için ciddi yenilikler üzerinde çalışıyor. Stinger, önceki modeller göre bazı görsel iyileştirmelere sahip olacak. Araç özellikle giriş seviyesi modeller için bazı ciddi mekanik geliştirmelerle birlikte geliyor. 2022 için büyük güncelleme, Stingerda bulunan 300 hp, 311 lb-ft turbo şarjlı I4’ün eklenmesiyle sağlanıyor. Kia ayrıca Stinger’ı standart biçiminde daha da çekici hale getiren bazı teknolojik güncellemeler de ekliuor.

Büyük değişikliklere bakıldığında, 2.5 litrelik turboşarjlı I4, giden 2.0 litrelik I4’e göre 55 hp daha fazla. Bu muazzam bir güç artışı, ancak Kia bunun yakıt ekonomisini etkilemediğini iddia ediyor, yeni motor şehirde 22 mpg ve otoyolda 32 mpg elde ediyor. Yeni 2,5 litre, arka tekerlekleri veya dört tekerlekten çekiş sistemini besleyen sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.

GT’ye gelince, 3,3 litrelik turboşarjlı V6’da büyük bir değişiklik yok. Motor, giden modele göre 3 hp’lik bir artış kaydediyor, ancak tork 376 lb-ft’de aynı kalıyor. Daha küçük 2,5 litrelik motor gibi, 3,3 litrelik V6 da arka tekerlekleri veya dört tekerlekten çekiş sistemini besleyen sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleşiyor. GT modelleri, yeni bir elektronik değişken egzoz sistemine sahip.

Teknolojiye gelince, Stinger artık standart otomatik acil frenleme, kör nokta çarpışmasından kaçınma ve şerit tutma desteği bulunduruyor. Bu standart güvenlik teknolojisi, ön ve arka LED aydınlatma ve Apple CarPlay ve Android Auto içeren 10,25 inç bilgi-eğlence ekranı gibi güncellenmiş standart tüketici teknolojisine katılıyor.

Tüm bunlar bir Kia Stinger ile ilgilenenler için iyi haber olsa da, bu yeniliklerin bir bedeli var. Kia, Stinger’ın taban fiyatını geçen yılki 34.135 dolardan 37.135 dolara yükseldi. Daha güçlü Stinger üssü görmeyi bekliyorsanız, Kia, 2022 modelinin bu baharda sokaklara çıkacağını söylüyor.