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2022 Model Toyota GR86 Spor Araba, Son Derece Şık!

Subaru ve Toyota'nın yeni ortaklığı Toyota GR86, sahiden de iyi bir görünüme sahip. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Toyota, giriş seviyesi bir spor otomobil geliştirmek için yine Subaru ile ortaklık kurdu. Nitekim bu ortaklığın getirisi Toyota GR86 için büyük umutlarımız var. Artan motor hacmi, hem BRZ hem de GR86’ya iyi bir donanım sağlayabilir.

BMW ve Toyota’nın Z4 roadster ve Supra spor otomobili için de benzer bir ortaklığı bulunuyor. Her iki otomobil de BRZ ve GR86’da bulunanla hemen hemen aynı bir BMW motoru kullanıyor.

GR86 teknik olarak yeniden tasarlandı. Fakat bir önceki modelin tasarımının bir mirasçısı olmayı sürdürüyor. Yükseklik, genişlik, uzunluk ve dingil mesafesi, eski modelle neredeyse aynı. 2022 GR86, daha cesur çamurluklar ve zarif farlarla iyi bir dış tasarıma sahip.

Ön çamurlukların arka kenarı, kapıların altındaki külbütör paneline akan çarpıcı bir kepçe bulunduruyor. İyi bir gövde kiti ile arabaya “Hızlı ve Öfkeli” görünümü verilmiş diyebiliriz. Genel olarak, otomobil daha yüksek performans gösteren dikkat çekici bir tasarımla daha lüks görünüyor.

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Cepkolik
KaynakYahoo

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