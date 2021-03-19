2023 Model Audi Q6 E-Tron, Porsche İle Aynı Teknolojiye Sahip Olacak!

Audi, Q6 E-Tron adlı bir araç üzerinde çalıştığını duyurdu. 2022’de çıkacak olan model, temellerini bir sonraki Porsche Macan ile paylaşacak.

Şirket patronu Markus Duesmann, Audi’nin bu ay Almanya’nın Ingolstadt kentinde düzenlediği yıllık genel toplantıda Q6 E-Tron’un küresel lansmanından bir yıldan biraz fazla olduğunu doğruladı.

Macan, bize boyutlar açısından ne bekleyeceğimiz konusunda iyi bir fikir verse de katılımcılara modelin neye benzeyeceğini söylemekten vazgeçti. Audi, Q6 E-Tron’u Q5‘e elektrikli bir alternatif olarak konumlandıracak.

Audi Q6 E-Tron yalnızca yeniden markalanmış bir Macan olmayacak. Aynı zamanda Audi ve Porsche’nin nispeten büyük lüks EV’leri desteklemek için ortaklaşa geliştirdiği Premium Platform Electric (PPE) mimarisini kullanacak.

Taycan ve Taycan Cross Turismo gibi, her iki araç, şarj sürelerini önemli ölçüde azaltmayı vaat eden 800 volt teknolojisine sahip olacak. Detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.