Telefonunuz bir binanın 21. katından aşağı düşse ve hala işe yarıyor olsa şaşırır mıydınız? Blackview, Nomu modelleri gibi sağlam akıllı telefonların bile böyle bir durum karşısında bu denli iyi olabileceğinden şüpheliyiz. Ancak Huawei P20 akıllı telefon kullanıcılarında biri binanın 21. katındaki balkonda otururken telefonunun yanlışlıkla kaydığını ve düştüğünü söylüyor. Oldukça ilginç bir hikaye gibi görünüyor. Sahibi telefonu yere düşürdüğünde tamamen parçalanmasını beklerken beklediği sonuçla karşılaşmıyor. Elbette P20’nin düşüşü sonrası telefon fazlasıyla hasar gördü. Fakat sonuç oldukça ilginçti. Telefon bazı özellikleri hala çalıştırıyordu. 21. kattan düşen Huawei P20 fotoğrafları telefonun hala çalışır durumda olduğunu gösteriyor.

Sahibinin söylediğine göre yüz kilidi, parmak izi okuyucusu, Bluetooth gibi özellikler sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etmiş. Gövde ve kırık bir arka kameradaki fiziksel hasarın yanı sıra internet bağlantısı, WeChat vb. diğer özellikler ve uygulamalar normal olarak çalışır durumdaymış. Hatta telefonla çağrı bile alınabiliyormuş.

21. Kattan Düşen Huawei P20 Fotoğrafları 1 - 3

21. kattan düşen Huawei P20 fotoğrafları hepimizi oldukça şaşırttı, ve etkiledi. Bu yüksekliğin 50 metreden fazla olduğu ve çoğumuzun yüksek binalarda yaşadığı için böyle sorunlarla karşılaşacağı bir gerçektir. Huawei yapı kalitesini açıkça ortaya koydu. Bu nedenle akıllı telefonun böyle bir yükseklikten düşmesine rağmen hala çalışır durumda olması Huawei için oldukça büyük ilerleme katedecek. Huawei Çin telefon firması tamir etmeyi teklif etti. Firmanın yeni birisini göndereceğinden emin olabiliriz. Ayrıca kullanıcıların koruyucu bir kılıf almaları tavsiye edilir.