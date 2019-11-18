240Hz Yenileme Hızı ile TCL WQ Oyun Tableti Canlı Canlı Görüntülendi!

Huawei MatePad Pro’nun 25 Kasım’da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Tabletin delikli ekran tasarımı ile gelen ilk cihaz olması bekleniyor. Muhtemelen diğer üreticilere örnek olacak bir tasarım. Bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntı, sadece Huawei‘nin bu şekilde bir tablete sahip olmayacağını gösteriyor.

Üstelik sızıntı 240Hz yenileme hızına sahip olacağımızı da ortaya koydu. Çinli bir kaynak, Weibo’da TCL Display Technology tarafından yapılan bir görüntü paylaştı. WQ Gaming Tablet Display olarak adlandırılan ekran 10,8 inç boyutunda ve 2560×1600 çözünürlüğe (280 ÜFE) sahiptir. Ekranın parlaklık seviyesi 500 nit ve DCI-P3 renk gamı ​​var.

Özellik listesi ayrıca ekranın çerçevelerinin 1,5 milimetre kalınlığında olduğunu gösterirken, sol üst köşede yer alan delik 3,5 milimetre çapa ve 0,6 milimetre sınır çapına sahiptir.

Teknik sayfa ayrıca, ekranın 2ms’lik bir GTG (griden griye) yanıt süresine sahip olduğunu da belirtiyor. Spesifikasyon sayfasının en heyecan verici kısmı, ekranın 240Hz kare hızı (yenileme hızı) sunması.

Bu yenileme hızı genellikle oyun monitörlerinde bulunuyor. Ancak TCL daha küçük ekran boyutuna indirgeyerek mükemmel bir yaklaşım göstermiştir. Tabi ki ülkemize gelir mi? Bir merak konusu ama yakın zamanda diğer tablet üreticilerinden bu yaklaşımı görebiliriz.