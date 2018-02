Oyuncu faresi tanımına yeni bir boyut kazandıracak olan Lexip oyuncu fareleri, daha ortaya çıktığı ilk andan bu yana oyuncu aksesuarı serileri içerisinde en çok konuşulan ürünler arasında yer aldı. Farenin özellikleri ve tasarımının yanı sıra sunduğu işlevsellik ve farklı kullanımda bir hayli dikkat çekti.

Alanında ilk olan cihazın özelliklerine ve oyunculara sağladığı artılara geçelim. Detaylara geçmeden önce şu an için proje aşamasında olan bir üründen söz ettiğimizi de ekleyelim. Destek konusunda da detaylı bilgilere vereceğiz ancak önce özelliklere geçelim.

Lexip Joystick İle Beraber Geliyor

Yeni oyuncu Mouse serisinin en büyük farkı beraberinde 3 boyutlu bir yüzey ile beraber geliyor. Lexip farelerinde, 3 boyutlu yapı sunulmasını sağlayan joystick yapısı ana tuşların hemen altında yer alıyor. Standart tuş bölümünün altında yer alanda +/-20 derece yukarı aşağı hareket edebilecek olan bir yüzey sunulmuş durumda. Oyunlarda da ekstra kontrol butonu olarak bu kısım kullanılabiliyor. Kontrol hareketleri için kullanılan kontrol alanı ise tek başına gelmiyor.

Bunun dışında mini bir kontrol butonu bölümü daha var. Bu bölümünde hemen baş parmak hizasında olduğunu görüyoruz. Bu kontrol cihazının da +/- 30 derece hareket kabiliyeti olduğu görülüyor. Bu şekilde iki farklı kullanım sunulabiliyor. Ayrıca ekstra bir ergonomi sunuluyor. Lexip Mouse serisinin 3 boyutlu olarak anılmasının nedeni de zaten bu kontrol cihazları bölümü.

Bunun dışında serinin oyuncu Mouse modelleri için sunulan ayrıcalıkları da var. İlk olarak farenin üzerinden hassasiyet ayarının yapılması, üç bölgeli aydınlatma kullanılması, örgülü kablo sistemi, lazer sensörler ve 7 adet programlanabilir tuş serisi dikkat çekiyor. Serinin bu şekilde oyuncu Mouse modellerinde bekleneni verdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Destek kısmına geldiğimiz zaman ise Lexip modelinin bir Kickstarter projesi olduğunu görüyoruz. Sadece bir proje olarak başlamış olsa da 170 bin dolar miktarında toplanan destek, Lexip modelinin satışa çıkmasını sağlamış durumda. Projenin hayata geçmesi için ise Haziran ayını beklemek gerekiyor. 99 Euro gibi bir fiyatla satışa çıkması beklenen ürünün oyun destekleri konusunda ilk açıklamalar yapıldı. Bu modelin tüm özelliklerini destekleyecek olan oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

Rainbow Six Siege, Flight Simulator X, World of Warcraft, Fallout 4, Grand Theft Auto 5, Destiny 2, Dota 2, Leagure of Legends, Elite Dangerous, Star Citizen, Sims 4, Planer Coaster, Minecraft, Fortnite, Overwatch, Team Fortress 2, Battlefield 1, Garry’s Mod, Counter Strike Global Offense, Star Wars Battlefront 2, Heroes of The Storm, Diablo, Starcraft 2, Rocket League ve Warcraft 3.