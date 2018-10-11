Samsung yeni modellerini bir bir tanıtıma sunmaya başladı. Markanın yeni seri akıllı telefonlarında özellikle kamera kısmında önemli değişiklikler yapıldı. Samsung için bir ilk olan 4 arka kameralı akıllı telefonu gördük. Bu modellerden birisi de Galaxy A7 2018 modeli oldu. Yeni akıllı telefon 3 arka kamerası ve tasarımıyla dikkat çektiği kadar, teknik özelliklerle de bir hayli dikkat çekti. Telefonun özelliklerinden söz edelim.

Galaxy A7 2018 Tasarımı

Yeni model tasarım kısmında beklentileri karşıladı. Daha önce de ortaya çıktığı gibi bu modelde de çerçeveli geniş bir ekrana yer veriliyor. Tabii ki çerçeveler oldukça ince. Arka kısımda ise dikkat çekici bir kamera dizilimi var.

A9 modelinde yer verilen 4’lü kamera diziliminin 3 kamerayla karşımıza çıktığını görüyoruz. Kameraların hemen altında ise bir flaş ışığına yer verilmesi dikkat çekiyor. Sonsuz ekran tasarımı artık orta segment modellere kadar indi demek yanlış olmayacaktır.

Galaxy A7 2018 Ekran Özellikleri

Ekran kısmında da yine Samsung standartlarına yer verilmiş. 6 inçlik geniş ekranda Super AMOLED camlar kullanılmış ve 2220 X 1080 piksel çözünürlük değeri sunulmuş. Yine bu modelde de Always On Display özelliğine yer verildiğini de ekleyelim.

Galaxy A7 2018 Teknik Özellikleri

Yeni akıllı telefon modelinde, orta segment teknik özelliklerini görüyoruz. Samsung’un kendi işlemcileri olan Exynos 7885 işlemcileriyle gelen telefon, 2.2 GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. 8 çekirdekli işlemcilerin yanında gelen grafik birimi ise Mali G71 olarak açıklandı. RAM bellek kısmında ise 4 GB ve 6 GB RAM bellek seçenekleri sunuluyor. 64 GB ile 128 GB depolama alanı seçenekleri de yine tercih olarak açıklandı.

Kamera Özellikleri

Gelelim dikkat çeken kamera sistemine. A9 modelinde olduğu gibi bu modelde de çok sayıda kameraya yer veriliyor. Arka kısımda 3 arka kamera görüyoruz. 24 MP değerinde f/1.7 diyafram açıklığı bulunan ana kamera ve 8 MP değerinde 120 derece geniş açılı kamera görüyoruz.

f/2.4 diyafram açıklığına sahip olan ikinci kameranın dışında 5 MP değerinde derinlik sensörü kameralarına yer verildiğini de ekleyelim. Ön kısımda ise yine 24 MP değerinde ana kameranın sunulduğunu görüyoruz. f/2.0 diyafram açıklığı bulunan kameranın da yine A9 modelinde kullanılan kameralar olduğunu ekleyelim.

Android Oreo, hızlı şarj, 3300 mAh batarya değeriyle beraber bu modelinde Kasım ayında satışa çıktığını göreceğiz. Fakat A9 modelinde olduğu gibi bu modelde de fiyat açıklanmadı.