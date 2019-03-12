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3 Kameralı Honor 10i Görüntüleri Sızdı

By Selin Polat

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Honor 10i sizinti

Bazı web sayfalarında yeni bir Honor telefonu görüldü. Üçlü kamera ve 32MP’lik bir selfie lensi kullanıldı. Telefon, tasarımının büyük bölümünü Honor 10 lite ile paylaşıyor ve iddiaya göre Honor 10i olarak adlandırılıyor.

Sızıntı kaynağı, Honor 10i’nin 6.2″ full HD + IPS LCD‘ye sahip olduğunu söylüyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama ile birlikte 8 çekirdekli Kirin 710 işlemci tarafından destekleniyor. Ön tarafın bir 32MP çözünürlükte sensöre sahip olması bekleniyor, ancak pil kapasitesi açıklanmadığı halde, yeni cihaz hızlı şarjı destekleyecek ve NFC desteği ile birlikte gelecek.

Honor 10i sizinti-1

Fiyatlandırma ve çıkış tarihi henüz teyit edilmedi, bu nedenle Honor‘un yakında duyuru için bir tarih belirleyeceğini umuyoruz.

KaynakGsmarena
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