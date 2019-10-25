3 Ekranlı Katlanabilir Telefon Olur mu? TCL Bunu Başardı!

Çinli telefon üreticilerinden olan ama diğerleri kadar sesini duyurmayı başaramayan TCL, yeni bir katlanabilir akıllı telefon tasarımı sergiledi. Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X katlanabilir telefonları, ikiye katlanmak için bir menteşe kullanıyor. Ancak TCL’nin katlanabilir telefon prototipinin iki menteşesi vardır. Cihazın ilk menteşesi katlandığında, diğer iki ekran 10 inçlik tablet benzeri ekranı açığa çıkarıyor.

TCL prototipinin iki menteşesi ters yönde katlanıyor. Bu nedenle üç kez katlanan katlanabilir telefon diyebiliriz. TCL’nin Şubat ayında Mobile World Congress’te (MWC) 2019 teknoloji fuarında sergilendiği DragonHinge sistemiyle gelecek olan prototipten farklı bir katlanabilir telefon.

TCL üçlü katlanan telefonu, Galaxy Fold’un kitap gibi katlanmasına karşın, zik zat şekilde katlanan bir DragonHinge sistemine sahiptir. Açılırken veya kapanırken, iki menteşe telefonun zikzak bir şekilde kıvrılmasına olanak sağlıyor.

Tamamen katlandığında normal ama inanılmaz kalın bir akıllı telefon gibi görünüyor. Açıldığında, 10 inçlik büyük bir ekran alanı sağlıyor. Üç katlama prototipinin arkasında yatay bir dörtlü kamera kurulumu vardır.

Üçlü katlanabilir telefon henüz piyasa da yok. Sadece protatip olarak var. Bundan dolayı dacihazın özellikleri hakkında hiçbir şey bilinmemektedir. Tasarımdan bahsedersek, TCL’nin üçlü katlanabilir telefonu, mevcut katlanabilir akıllı telefonlar gibi kırılgan görünüyor. Bir düşünün, TCL cihazındaki menteşeleri yanlış yönde katlamak, ekranına ciddi zararlar verebilir.