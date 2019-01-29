3.000 TL paranız var ve hangi akıllı telefonu alacağınızı bilmiyorsunuz. Ya da bir kaç model arasında kararsız kalmış olabilirsiniz. Hatta belki de ek 100-200 TL farkla çok daha işinize yarayacak ve uzun zaman kullanacağınız bir akıllı telefon alabilirsiniz.

Tüm bu önerilerimizi içeren makalemizin tamamını okumanızda fayda var. Burada 3000 TL civarında akıllı telefon önerisinde bulunurken, telefonların teknik özelliklerini, performansını ve satışa çıktığı yılı baz alıyoruz. Bu sayede ödeyeceğiniz paranın karşılığında size en uygun akıllı telefonu önermeyi amaçlıyoruz.

Her şeyden önce seçiminizi yapmadan lütfen kullanacağınız özelliklere ve tasarıma odaklanın. Bazı modellerde 3 GB RAM ile 4GB Ram arasında çok fark olmayabilir fakat 4K video kayıt özelliği ile Full HD video kayıt özelliği arasındaki fark sizin için önemlidir.

Hazırsanız ilk akıllı telefon önerimiz ile başlıyoruz..

Xiaomi Mi, 8 30 Temmuz 2018 tarihinde satışa sunuldu. Mi 8, en yeni işlemciler arasında bulunan ve geçtiğimiz yılın en iyi işlemcisi olan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 ile 128 GB dahili hafıza ve 6 GB RAM kullanıyor. Bu donanımlar sayesinde Antutu’dan 268.700 Puan almış.

2160p@30fps (Ultra HD) video kaydı yapabilen akıllı telefonun yavaş çekim video çözünürlükleri ise 1080p@240fps ve 1080p@120fps. 12 MP çift arka kamera ve 20 MP ön kamera kullanan Mi 8, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Portre Modu ve yileştirme gibi üstün kamera özellikleri sunuyor.

Arka tasarımı cam ve çerçeveler aliminyum malzeme kullanarak tasarlanmış telefonun peyaz, pembe, mavi ve siyah renk seçenekleri mevcut. USB şarj girişi olarak USB Type-C kullanıyor olması da bu telefonu bir adım öne çıkarıyor. Bu telefonun belki de en önemli eksiği suya-toza dayanıklılığın olmaması.

Ayrıca bkz: Xiaomi Mi 8 İncelemesi

6,2 inç 1080×2248 (FHD+) Piksel çözünürlükte AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran koruma olarak Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi kullanıyor. Ayrıca akıllı telefon Qualcomm Quick Charge 4.0+ teknolojisi ile hızlı şarj destekliyor.

Xiaomi Mi 8 diğer tüm teknik özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A8 Plus (2018) 17 Ocak 2018 tarihinde satışa sunuldu. Bu akıllı telefon amiral gemisi olarak ifade ettiğimiz modellere oldukça yakın özellikler ile satışa çıkıyor. Örnek vermek gerekirse Galaxy S9 modeline benzer tasarım ve yakın seviyede özelliklere sahip.

Galaxy A8 Plus, 8 çekirdekli Samsung Exynos 7 Octa 7885 işlemci ve 4 GB RAM / 64 GB dahili hafıza kullanıyor. Bu donanımlar bu telefonun Antutu’dan 116.300 Puan almasını sağlıyor. Üstteki modele göre oldukça düşük kaldığını söyleyebiliriz fakat yine de iyi bir puan diyebiliriz.

Galaxy A8 Plus arka tafata 16 MP çözünürlüğe sahip tek kamera kullanıyor. Bu kamera 1080p (Full HD) video kaydı yapabiliyor. Ön tarafta ise çift kamera kurulumu bulunuyor. Bu kameralar 8 MP + 16 MP çözünürlüğe sahip. Ayrıca 1080p (Full HD) video kaydı yapabiliyor.

Ayrıca A8 Plus modelinde suya ve toza dayanıklılık bulunuyor. (IP68) Bu sertifika sayesinde 1.5 metre derinlikte 30 dakika kadar kalabiliyor.

Son olarak USB Type-C çıkışı ve hızlı şarjı desteklediğini belirtelim.

Galaxy A8 Plus‘ın diğer tüm teknik özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

3000 TL’ye alınabilecek bir diğer akıllı telefon Oppo F9. Oppo artık Türkiye’de resmi olarak hizmet veriyor. Oldukça şık tasarımlara ve ürün çeşitliliğine sahip markanın en beğenilen modelleri arasında F9 ve Oppo RX17 Pro modelleri yer alıyor.

Oppo F9, Yapay zeka destekli ve 8 çekirdekli MediaTek MT6771 (Helio P60) işlemci kullanıyor. Bu işlemciyi 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza ile destekliyor. Bu donanım yapısı bu telefonun Antutu’dan 136.700 Puan elde etmesini sağlıyor.

Çift arka kamera kurulumuna sahip Oppo F9‘un 16+2 MP çözünürlüğü bulunuyor. 2. arka kamerası Derinlik Algısı (Bokeh) özelliği için kullanılıyor. Ayrıca 1080p (Full HD) video kaydı yapabiliyor. Ön tarafta ise 25 MP çözünürlükte tek kamera sistemi yer alıyor. Bu kamera da 1080p (Full HD) video kaydı yapabiliyor. Ayrıca hem ön hem de arka kamerası yapay zeka desteği kullanıyor.

Kutusundan Android 8.1 (Oreo) işletim sistemi kurulu çıkan Oppo F9’un mavi, mor ve kırmızı renklerde satışa sunulduğunu aktaralım. Micro USB 2.0 şarj çıkışı kullanan telefon ayrıca hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca Oppo F9’un eylül 2018 tarihinde tanıtıldığını belirtelim.

Oppo F9‘un diğer tüm teknik özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Aslında akıllı telefonun lanse edilen adı Honor 10. Çünkü Honor artık Huawei’nin bir alt markası olarak yoluna devam ediyor. Fakat kullanıcıların daha iyi anlayabilmesi için biz başına Huawei markasını koyduk.

Honor 10‘un şuan ki en uygun fiyatı 2.850 TL. Yani yukarıdaki modellere göre 150 TL kadar daha uygun. Bu nedenle değerlendirme yaparken lütfen bu rakamı göz önünde bulundurun.

Honor 10, Huawei’nin kendi üretimi olan 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 970 (10nm) işlemcisini kullanıyor. Bu işlemciyi 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza ile destekliyor ve bu sayede Antutu’dan tam 202.400 Puan almış.

1080×2280 (FHD+) Piksel çözünürlükte 5.84 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran son dönemde oldukça popüler olan çerçevesiz ve çentikli tasarım kullanıyor.

Honor 10‘un 3400 mAh kapasiteye sahip bataryası, USB Type-C ile şarj oluyor ve hızlı şarj desteği sunuyor. Malesef bu telefonda suya ve toza dayanıklılık bulunmuyor.

Telefonun arka tarafında cam ve çerçeve olarak aliminyum malzemeden yararlanılmış.

Akıllı telefonun arka tarafında 16 MP+24 MP çözünürlüğe sahip çift ana kamera ve 24 MP çözünürlüğe sahip tek ön kamera kullanılıyor. Arka kamerası 2160p@30fps (Ultra HD) video kaydı yapabiliyor. Üstteki modellerde olduğu gibi bu modelde de kameralar yapay zekadan yararlanıyor ve bu sayede çok daha kaliteli fotoğraflar elde edebiliyor.

Honor 10‘un diğer tüm teknik özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Akıllı telefonları kıyaslarken bir kullanıcı için en önemli kriterleri baz aldık. Örneğin kamera, işlemci ve diğer sık kullanılan özellikler gibi. Ayrıca Antutu puanları size o telefonun rakiplerine göre ne kadar hızlı olduğunun bilgisini verebilir.

Önerdiğimiz 4 akıllı telefonun tüm teknik özelliklerini karşılaştırdığımız sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.