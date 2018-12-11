Meizu, kullanıcılarını artırmak için 4GB RAM ve 32GB dahili depolama alanına sahip yeni bir Note 8 sürümünü piyasaya sürüyor. Zaten hali hazırda 188 Dolar fiyat etiketine sahip 4GB + 64GB depolama alanı bulunan sürüm mağazarlarda yerini almıştı. Meizu Note 8‘in yeni sürümü 12 Aralık’tan itibaren 145 Dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Akıllı telefonun diğer özellikleri aynı kalacaktır. Yani % 86’lık ekran gövde oranına sahip 6.0 inç ekran mevcut olacak. Sadece 403 PPI’da 1080×2160 piksel çözünürlükteki ekranı daha net ve daha kaliteli hale gelecek.

Telefonun teknik donanımı açısından Kryo 250 sekiz çekirdekli CPU mimarisinden oluşan Qualcomm Snapdragon 632 yonga seti ile desteklenecek. Bunlara ek olarak mCharge hızlı şarj teknolojisini destekleyen 3600 mAh batarya kapasitesi de vardır.

Kamera kurulumu ise arka tarafta 12 megapiksel + 5 megapiksellik çift kamera kurulumu bulunurken, ön tarafta 8 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Ön kamera ayrıca kullanıcıların yüz kilidi açma özelliği ile cihazlarını doğrulamasına yardımcı olacak.

Bağlantı özellikleri arasında Meizu Note 8, WiFi, GPS, USB Type-C özelliklerine sahiptir. Sensörler açısından ise, Parmak İzi sensörü, Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlandırıcı, Ortam ışığı ve Jiroskopu taşımaktadır.