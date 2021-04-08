Ana SayfaTeknoloji Haberleri36 Saatlik Pil Ömrüyle Nokia Lite Kulaklıklar Tanıtıldı!

36 Saatlik Pil Ömrüyle Nokia Lite Kulaklıklar Tanıtıldı!

Nokia, bugün sektörde fırtınalar estirdi. İşte karşınızda 36 saate kadar dayanıklı yeni Nokia Lite Earbuds...

Ayşen Sıla

-

0

Yeni Nokia X, Nokia G ve Nokia C serisi akıllı telefonların lansmanının yanı sıra, HMD Global Nokia Lite Earbuds (BH-205) adı verilen yeni bir gerçek kablosuz kulaklık çiftini de duyurdu. Gelin bu dayanıklı kulaklıklara birlikte göz atalım.

Ayrıca bkz: Nokia G10 ve Nokia G20 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Yeni piyasaya sürülen Nokia Lite Kulaklıklar (BH-205), OnePlus Buds Z ile benzer bir tasarıma sahip. Bu kulaklık başlıkları 6 mm sürücülerle donatılmış ve cihazlara Bluetooth 5.0 aracılığıyla bağlanıyorlar. Ayrıca, kulaklıkların frekans aralığı 20Hz-20KHz olarak belirtilmiş. Piyasadaki çoğu kulaklık gibi, hareketli kontrolleri de destekliyorlar.

Kulaklıklar, 6 saate kadar pil ömrü sunan 40mAh pil ile destekleniyor. 400 mAh pil, LED göstergeler ve şarj için USB Type-C bağlantı noktasına sahip şarj kutusunun yanı sıra, 36 saate kadar dayanacak şekilde derecelendirilmiş.

İlginizi Çekebilir: Nokia X10 ve Nokia X20 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Son olarak, Nokia Lite Kulaklıklar (BH-205) iki renkle (Charcoal, Polar Sea) geliyor ve üç farklı boyutta (S, M, L) ve bir USB Tip-C kablosuyla birlikte gönderiliyor. Fiyatı ise 39 euro olarak belirlendi

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakAndoid Headlines

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Copyright @ Cepkolik.com 2014