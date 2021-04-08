36 Saatlik Pil Ömrüyle Nokia Lite Kulaklıklar Tanıtıldı!

Yeni Nokia X, Nokia G ve Nokia C serisi akıllı telefonların lansmanının yanı sıra, HMD Global Nokia Lite Earbuds (BH-205) adı verilen yeni bir gerçek kablosuz kulaklık çiftini de duyurdu. Gelin bu dayanıklı kulaklıklara birlikte göz atalım.

Ayrıca bkz: Nokia G10 ve Nokia G20 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Yeni piyasaya sürülen Nokia Lite Kulaklıklar (BH-205), OnePlus Buds Z ile benzer bir tasarıma sahip. Bu kulaklık başlıkları 6 mm sürücülerle donatılmış ve cihazlara Bluetooth 5.0 aracılığıyla bağlanıyorlar. Ayrıca, kulaklıkların frekans aralığı 20Hz-20KHz olarak belirtilmiş. Piyasadaki çoğu kulaklık gibi, hareketli kontrolleri de destekliyorlar.

Kulaklıklar, 6 saate kadar pil ömrü sunan 40mAh pil ile destekleniyor. 400 mAh pil, LED göstergeler ve şarj için USB Type-C bağlantı noktasına sahip şarj kutusunun yanı sıra, 36 saate kadar dayanacak şekilde derecelendirilmiş.

İlginizi Çekebilir: Nokia X10 ve Nokia X20 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Son olarak, Nokia Lite Kulaklıklar (BH-205) iki renkle (Charcoal, Polar Sea) geliyor ve üç farklı boyutta (S, M, L) ve bir USB Tip-C kablosuyla birlikte gönderiliyor. Fiyatı ise 39 euro olarak belirlendi