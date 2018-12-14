Bugün üç yeni gizemli Xiaomi akıllı telefon Çin’in (Compulsory Certificate) 3C sertifikasına sahip oldu. Zamanlama göz önünde bulundurulduğunda, bu akıllı telefonların yeni Redmi 7 serisinin bir parçası oldukları düşünülebilir.

İleri sürülen raporda M1901F7C, M1901F7E ve M1901F7T model numaraları olan üç akıllı telefonun 5V/2A şarjı desteklediği onaylanmıştır. Yani bu durum 10W şarj standardının mevcut olduğu anlamına geliyor. Bundan dolayı da üçlünün, Xiaomi’nin temel Redmi’sinin bir parçası olduğunu düşünebiliriz.

Asıl merak konusu M19 ile başlayan model numaralarına sahip akıllı telefon serisinin gelecek yıl piyasaya sürülüp sürülmeyeceğidir. Çünkü bu yıl piyasaya sürülen serilerin genel olarak M18 ile başlayan model numaralarına sahip olması, gelecek yıl için uygun bir tahmin oluyor. Redmi 5 serisi için şirket 2017’nin Aralık ayını seçmişti. Bundan dolayı da yeni Redmi 7 serisinin gelecek Ocak ayında başlayabileceği iddia edilmektedir.

Redmi 7 serisindeki mecvut özellikler henüz net değil. Bunların yanı sıra yeni üçlü serinin isimleri de netlik kazanmamıştır. ancak ilk tahminler Redmi 7, Redmi 7A ve Redmi 7 Pro gibi düşünülüyor.

Redmi Note 6 Pro’nun henüz Xiaomi’nin anavatanında resmi olarak yayınlanmadığını belirtmek gerekiyor. Bu model resmi olarak piyasaya çıkmadan önceki aylarda Global mağazalarda mevcut olan en kafa karıştırıcı tanıtımlardan birine sahipti. Redmi 7 Pro’ya yeniden pazarlanabilir mi? Bu biraz garip görünüyor olsa da, Xiaomi bu tür bir adım da atabilir.