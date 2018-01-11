3D Algılayıcılı Android Telefonlar 2018 İlk Yarısında Geliyor

Birçok analist Android telefonların bu yılın başında piyasaya sürülecek yeni modellerden başlayarak Apple iPhone X‘de bulunan TrueDepth Kamerayı kopyalamasını bekliyorlardı. Kullanıcının yüzünü tanımak için 3D algılama kullanan kamera iPhone X‘in Face ID olarak bilinen yüz tanıma sistemini sunmasına izin veriyor. Bununla birlikte yeni rapora göre 3D algılama kamerası oluşturma maliyeti nedeniyle bu yılın ilk yarısı için böyle bir özellik sunan Android telefonların sayısının az olması bekleniyor.

Akıllı telefon satıcıları 3D algılama ve diğer biyometrik platformlar gibi yeni teknolojiler üzerinde çalışmak yerine depodan satılmayan cihazları çıkarmaya daha çok ilgi duyuyorlar. Apple‘ın geçen yıl keşfettiği 3D algılama teknolojisinin üretimini hızlandırmak zaman alıyor. Apple‘ın TrueDepth Kamera için yapı parçaları karmaşıklığı nedeniyle suçlanan iPhone X‘de %10’dan daha az üretim getirisi elde edildi.

Bazı tedarikçiler 2018 ilerledikçe daha fazla Android telefonda 3D algılama ekipmanı talebi olacağını düşünüyor. Örneğin optik lens üreticisi Kinko, 3D algılama lensi geliştiriyor. Qualcomm‘un ise Xiaomi ve Oppo için benzer teknolojiyi geliştirmek üzere Himax Technologies ve Truly Opto-Electronics ile birlikte çalıştığı bildiriliyor.

Ayrıca bazı akıllı telefon üreticilerinin AI özelliklerini yeni cihazlarında etkinleştirmek yüz tanıma sistemi eklemekten daha önemli olduğu düşünülüyor. Bu noktada onlara yardımcı olmak için Qualcomm ve MediaTek firmaları AI yetenekleri olan işlemciler tasarlıyor. Bu trend ile Huawei de AI özelliklerini destekleyen Kirin 970 işlemcisinin içine Sinirsel İşleme Birimi (NPU) ekleyeceği düşünülüyor.

2018 yılının ikinci yarısı gelindiğinde, 3D algılama, yüz haritalama ve yüz tanıma sunan çok daha fazla Android telefon görmeye başlayabiliriz. Ancak ilk yarısı için pek ümitli olmamalıyız.