4 Kameralı Samsung Galaxy A9s için İlk Özellikler Açıklandı

Samsung şirketi üç kameralı Galaxy A7 (2018) modelini tanıttıktan sonra dört kameralı telefon üretme aşamasına geçti. Galaxy A serisine yeni bir eklenti yaparak telefonun arka tarafına 4 adet kamera yerleştirdiler.

Yaklaşık 10 gün öncesinde Samsung Galaxy A9 Star Pro olarak bilinen Galaxy A9s hakkında bir haber paylaşılmıştı. İlk sızıntı haberinin bir Alman kaynağına dayandığı haberde fazla bir açıklama bulunmazken, şu an da telefona ait yonga seti, batarya kapasitesi ve bellek seçenekleri hakkında daha çok özellik duyuruldu.

Samsung Galaxy A9s modeli Qualcomm tarafından Snapdragon 660 yonga setine sahiptir. Koreli şirket daha çok ABD ve Çinde kullanılan SoC mikroçipini telefonlarına eklemiştir. Bu da yeni telefon modelinin daha geniş bir ülke kitlesine sahip olacağı anlamına gelmektedir.

Yeni telefon modeli 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olacak ve telefonun 512 GB microSD yuvasını desteklemesi bekleniyor.

Samsung Hakkında Her Şey açıklanan bilgilere göre ana kamera 4 sensöre sahiptir. Birincil kamera f/1.7 objektifli 24 MP kameradır. Ayrıca 5 MP olan kamera derinlik sensörünün yanında f/2.2 diyafram değerine sahip olacak. 8 MP olan ise geniş açılı objektife sahip olacaktir. Selfie kamerası ise 10 MP‘dir. Diyafram açıklığı f/2.4 aynı zamanda 2x optik zoom ve f/2.4’lük bir lense sahiptir.

USB-C bağlantı noktası olan Galaxy A9 modelinin 3,720 mAh‘lik bir bataryası vardır. Ancak Samsung Quick Charge 2.0 standardında bir özellikte kalacaktır. Bu durumun gerçek olup olmadığı tam olarak bilinmiyor. 11 Ekimde yapılacak 4x Fun etkinliğinde yeni bir haberin sızacağı ve bu konuya aydınlık getirileceği düşünülüyor.