4000 TL’ye Alınabilecek En İyi Telefon

4000 TL bütçeniz var ve en iyi akıllı telefonu almak istiyorsunuz. Tam da istediğiniz yerdesiniz çünkü Türkiye’de henüz satışa çıkmamış fakat bir kaç hafta içerisinde raflarda görebileceğiniz bir akıllı telefonu tanıtmak istiyoruz.

Akıllı telefonun Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı fakat taklaşık 4.000 TL civarında satışa çıkacağını tahmin ediyoruz. +/- 300 TL oynayabilir.

Ayrıca bkz: 5.000 TL’ye Alınabilecek En İyi Telefon

Size tanıtacağımız akıllı telefonun adı Honor V20. Huawei’nin alt markası olan Honor’un en iyi amiral gemisi modeli ve pek çok rakibi ile kafa kafaya yarışacak özelliklere sahip. Şimdi artıları ve eksilerine göz atalım.

İşlemci: HiSilicon Kirin 980

HiSilicon Kirin 980 RAM: 6 GB

6 GB Dahili Hafıza: 128 GB

128 GB Micro SD Kart Desteği: Yok

Yok Ekran Tipi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2310 Piksel

1080 x 2310 Piksel Ekran Gövde Oranı: 85.7%

85.7% Ekran Boyutu: 6.4 İnç

6.4 İnç Batarya: 4.000 mAh

4.000 mAh Arka Kamera: 48 MP f/1.8 + TOF (3D)

48 MP f/1.8 + TOF (3D) Video Kayıt Çözünürlüğü: 2160p@30fps (4K)

2160p@30fps (4K) Ön Kamera: 25 MP, f/2.0

25 MP, f/2.0 USB Çıkışı: Type-C

Type-C Hızlı Şarj: Var (5V/4.5A 22.5W)

Var (5V/4.5A 22.5W) Kablosuz Şarj: Yok

Yok Antutu Puanı: 313776 Puan

Dahili Likit Soğutma Sistemi bulunan akıllı telefonun özelliklerinden bahsettik. Pek çok amiral gemisi telefonların sahip olduğu özellikler bu telefonda da mevcut. Peki eksi yönleri yok mu bu telefonun? Var tabii ki. Mesela kablosuz şarj olmasını beklerdik. Sizin için önemli var mı bilmiyoruz ama dahili radyonun da olmadığını belirtelim. Son olarak 128 GB Dahili hafızayı microSD kart ile arttıramıyorsunuz.

Honor V20 Görüntüleri 1 - 10

Lütfen Honor V20 hakkında düşüncelerinizi alttaki yorum alanını kullanarak bizlere iletin.