Xiaomi‘nin Redmi markası, 10 Ocak’ta yeni bir akıllı telefon tanıtımı yapmak için hazırlanıyor. Söylenti değirmeni, akıllı telefonun Redmi Pro 2, Redmi 7 Pro ve Redmi 7 gibi farklı isimlerden bahsediyor.

Ancak yeni bir Redmi telefonu için Redmi X denilen özel bir sayfa, Çin’in teknolojik ürün satış sitesi JD.com’da göründü. Bu nedenle, şimdi 10 Ocak’ta tanıtımı yapılacak olan 48 megapiksel kameralı Redmi telefonunun ismi, Redmi X olarak adlandırılabileceği tahmin ediliyor. Xiaomi CEO’su Lei Jun, iddia edilen Redmi X akıllı telefonunun arka tasarımını ortaya çıkaran yeni görüntüler paylaştı.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, aşağıdaki resimlerin teknik çizim olmadığını, yaklaşan Redmi telefonunun gerçek fotoğraflarının olduğunu iddia etti. Akıllı telefon, ön ve arka kısımlarda, polikarbonat ve metal gövdeli önceki modellere kıyasla daha canlı tasarıma sahip 2.5D cam kaplamaya ev sahipliği yapıyor. Siyah ve iki farklı gradyan renk seçeneğine sahip olacak.

Arkaya yerleştirilmiş dikey çift kamerası bulunuyor. Bunlardan birisi 48 megapiksellik birincil kamera. Telefonun üst düzey kamerası, geceleri en iyi fotoğrafçılık deneyimini sunacak. Ayrıca arka tarafında bir parmak izi tarayıcı var. Cihazın alt kenarında da bir çift harici hoparlör arasında bir USB-C bağlantı noktası bulunabilir.

Redmi X Gerçek Görüntüleri 1 - 3

Dün Redmi, “Little King Kong” olarak adlandırılan Redmi X’in cam gövdesinin dayanıklılığını gösteren resmi bir video yayınladı. Video, telefonun cam kasasının üzerine basıldığı zaman bile sağlam kaldığını ortaya çıkardı. Bugün ise yeni bir video, Çinli marka telefonun cam gövdesinin ne kadar dayanıklı olduğunu tekrar gün yüzüne çıkardı.