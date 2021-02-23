4K Destekli Nintendo Switch Pro, Yakında Piyasaya Sürülecek!

Nintendo Switch popüler bir oyun konsolu oldu ve şirketin Nintendo Switch Pro olarak adlandırılan yükseltilmiş bir modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirketten birine göre bu model 4K desteği ile piyasada yerini alacak.

Ayrıca Nintendo Switch Pro’nun bu yılın sonlarında resmi olarak piyasaya sürüleceği de ortaya çıktı. Ancak, şirketin henüz lansman tarihini ve hatta Switch Pro’nun varlığını onaylamadığını belirtelim.

Nintendo Switch Pro ile ilgili söylentiler, Sony PlayStation 5 ve Microsoft Xbox Series X’in piyasaya sürülmesiyle ortaya çıkmaya başladı. Nintendo’nun Switch’i piyasaya sürmesinden bu yana dört yıl geçti ve bu nedenle insanlar şirketin yakın gelecekte yükseltilmiş bir model çıkarmasını bekliyor.

Birkaç ay önce Amerika’da Nintendo’ya liderlik eden Doug Bower, Switch Pro söylentilerini çürüttü ve Switch Lite’ın piyasada iyi performans gösterdiğini ve bu nedenle şirketin yeni bir cihaz üzerinde çalışmadığını söyledi. Ancak uzmanlar buna ikna olmadı.

Sektör lideri Nate Drake, Reset Era’daki yeni bir forum gönderisinde “Switch Pro’nun bu yıl duyurulacağından emin” olduğunu söyledi. Ayrıca, “2021 lansmanı için umut var” dedi, ancak 2022’ye kadar herhangi bir gecikme olursa, cihazın önümüzdeki birkaç ay içinde duyurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Nintendo Switch Pro’nun, şirketin DLSS adlı çözünürlük yükseltme aracı ve 4K işlevselliği desteği ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca, geliştirilmiş bir portal moduna sahip olduğuna ve birkaç başka anlamlı yükseltmeye sahip olması gerektiğine inanılıyor.