Sony Xperia 1, ekran kalitesinin ulaştığı son nokta diyebiliriz. Sony‘nin ilk üçlü kamerasının yanı sıra, ekstra yüksek 21:9 en boy oranına sahip ilk 4K OLED ekrana sahip akıllı telefonu.

6.5inçlik devasa ekranı ve en boy oranı ile Sony’nin CinemaWide olarak adlandırılan son teknolojine ekranına ev sahipliğiypıyor. Telefon Sony’nin X1 tarzı görüntü işleme yapan profesyonel panelleri ve üst düzey renk kalibrasyonu ile donatılmıştır.

Ekran 3.840×1.644 piksel çözünürlüğe sahip ve HDR’yi destekliyor. 21:9 HDR içeriğe sahip olması, video izleme deneyimini en üst düzeye çıkarıyor. Aynı zamanda stereo hoparlörü Dolby Atmos desteğini barındıyor. Bu da bir ilk olarak Xperia 1 modelinde ön plana çıkıyor.

4K Ekranlı Sony Xperia 1 Renk Seçenekleri 1 - 4

Arkasında her biri 12MP olan üçlü kamera kurulumuna sahip. Ana sensör, Optik SteadyShot (OIS + EIS) ve Dual Pixel otomatik netleme özelliğine sahiptir. Diğer iki kamera ise 2x telefoto lens ve ultra geniş lenslerden oluşur.

Sony, Cinema Pro olarak adlandırılan uygulamasına CineAlta adında yeni bir profesyonel özellik ekliyor. Bu sayede 24fps kayıt, renk profilleri ve projeksiyon yönetimi özelliklerini değiştirmeye imkan sağlıyor.

Yeni Oyun Geliştirme modu, performans ve batarya ömrü arasında bir denge oluşturabiliyor, oyun videosunu kaydedebiliyor ve 8MP selfie kamerası ile canlı yayın yapabilmenize imkan tanıyor.

Donanım Özellikleri ve Fiyatı

Xperia 1 modeli, 6GB RAM‘e sahip Snapdragon 855 yonga seti tarafından desteklenmektedir. Depolama seçenekleri, 64GB ve 128GB olup, 512GB’a kadar genişletilebilir microSD desteği sunuyor.

Çoklu görev performansında ise üst düzeye çıkması bekleniyor. 3.330mAh bataryaya sahip. Telefon USB Güç Dağıtımını destekliyor, ancak kutuda böyle bir şarj cihazı bulunmuyor.

Yeni amiral gemisi, IP68 sertifikasına sahip. Yani su ve toz geçirmiyor. Telefonun ön ve arka panelleri ise Gorilla Glass 6 ile korunmakta. Yan tarafta bir parmak izi okuyucusu var. Aynı zamanda güç düğmesinden farklı bir noktada yer alıyor.

Xperia 1, ilkbahar sonunda piyasayadaki yerini almaya başlayacak. Fiyatlandırma konusunda henüz bir açıklama söz konusu olmadı. Sony’nin kısa bir süre sonra bu duruma netlik kazandırması bekleniyor.