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4K Oyun Destekli Google Stadia Duyuruldu!

Video oyunları dünyasına artık Google'da resmi olarak girdi....

By Muhammed Arslan

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4K Oyun Destekli Google Stagia Duyuruldu!

Dün düzenlenen Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC) 2019’da Google söz verdiği gibi şirketin yeni video oyun platformu Stadia ’yı duyurdu. Oyun konsolları dünyasına biraz daha farklı bir bakış açısı getiren Stadia, oldukça geniş kullanıcı kitlesine ulaşacak gibi duruyor.

Google’ın yeni Stadia video oyun platformu, HDR ve gelişmiş ses sistemi ile Chromecast Ultra TV’de, dizüstü bilgisayarda, masaüstünde, tablette veya cep telefonunda 4K ve saniyede 60 kareye kadar oyun oynamanızı sağlıyor.

Cihazın desteği tamamen çevrimiçi olduğundan, oyun deneyimi internet bağlantısının kalitesine bağlı olarak değişebilir. Sıralama takip özelliği, oyuncuların farklı oyunlara da girmelerine olana sağlıyor. Sürekli olarak canlı bir şekilde oyun oynanabiliyor.

Google, geliştiricilerin oyunları oluşturmak için neredeyse sınırsız kaynaklara erişebileceğini söyledi. Bunu da sunucu sınıfı GPU, CPU, bellek ve depolamayı, Google’ın veri merkezi altyapısı ile birleştiren güçlü donanım yığını sayesinde yaptı.

4K Oyun Destekli Google Stagia Duyuruldu!

Ayrıca, mümkün olan en iyi oyun performansı için Google’ın Wi-Fi üzerinden veri merkezine doğrudan bağlı olan Stadia denetleyicisi de bulunuyor. Anında çekim özelliği ile, YouTube’da 4k’a kadar çözünürlükte oyun kaydetmenize ve paylaşmanıza olanak tanır.

Google Asistan düğmesi ve dahili bir mikrofonu var. Google Stadia, bu yılın ilerleyen zamanlarında Avrupa, ABD, Kanada ve İngiltere’nin yanı sıra belirli ülkelerde piyasaya sürülecek.

KaynakGoogle
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