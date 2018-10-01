5 Kameraya Sahip LG V40 ThinQ Hakkından Sızan Bilgiler!

Birkaç gün önce açıkladığımız LG V40 ThinQ özelliklerini 3 Ekim‘de öğreneceğimizi belirtmiştik. Fakat sızan yeni bilgiler sayesinde, bu beş kameranın ne işe yaradığını öğrenebileceğiz.

Evan Blass (@evleaks) sayesinde bazı yeni bilgilere ulaştık. LG V40 ThinQ arka yüzünde normal açı, süper geniş açı ve telefotografik açı içeren üç kamera var. Telefonun ön tarafında ise normal ve geniş açıya sahip 2 tane kamera var.

Tanıtım filmleri yeni kameraları detaylı bir şekilde göstermiyor. Ancak tam olarak kesinleştirilmemiş bir raporda, 16 mm’lik parlak f/1.5 diyafram açıklığı, 16MP f/1.9 sabit odaklı bir ünite ve zoom kamera olmak üzere süper geniş açılı bir kamera bulunuyor.

LG V40 ThinQ iki selfie kamerasına sahiptir. LG V30 ThinQ ise tek bir kamera lensinden ve sensöründen geniş açılı ve normal açılı fotoğraflar çekebilen özelliğiyle öne çıktı.

LG iki gün içinde V40 ThinQ ile ilgili tüm detayları açıklayacak. Ve biz de sizler için ayrıntılı bilgilerle tekrardan açıklamalar yapacağız.