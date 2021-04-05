500 Milyon Facebook Kullanıcısının Kişisel Verileri Çalındı!

500 milyondan fazla Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve tam adları dahil kişisel bilgileri bilgisayar korsanları tarafından sızdırıldı. Bu yeni bir şey olmasa da insanlar kendilerini sanal korsanlardan korumayı tam olarak bilmiyor.

Editör’ün Seçimi – Facebook Gizlilik Ayarları Nasıl Güncellenir ?

Bilgi birkaç yıllık gibi görünüyor, ancak Facebook ve diğer sosyal medya siteleri tarafından toplanan büyük miktardaki bilginin ve bu bilgilerin ne kadar güvenli olduğunun bir başka örneği diyebiliriz.

Veri setinin kullanılabilirliği ilk olarak Business Insider tarafından rapor edildi. Bu yayına göre, telefon numaraları, Facebook kimlikleri, tam isimler, yerler, doğum tarihleri ​​ve e-posta adresleri dahil olmak üzere 106 ülkeden bilgi içeriyor.

Facebook yıllardır veri güvenliği sorunları ile boğuşuyor. 2018’de sosyal medya devi, Cambridge Analytica adlı siyasi firmanın 87 milyona kadar Facebook kullanıcısı hakkındaki bilgilere kendi bilgileri veya rızaları olmadan eriştiğinin ortaya çıkmasının ardından, kullanıcıların telefon numarası aracılığıyla birbirlerini aramalarına izin veren bir özelliği devre dışı bıraktı.