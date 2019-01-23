500 TL ve altında bir fiyata alınabilecek en iyi akıllı telefonları listeledik. Günümüz piyasarında bu fiyata alınabilecek pek çok akıllı telefon modeli olmasa da sizler için mevcut bir kaç model listeledik.

Yukarıda da dediğimiz gibi 500 TL ve altı alınabilecek pek çok akıllı telefon yok. Bizim önerimiz bütçenizi biraz daha yukarı çıkarmanız. Bu sayede çok daha kaliteli ve aynı zamanda son 2 yıl içerisinde üretilmiş bir cep telefonu satın alabilirsiniz.

2012 yılının sonlarında piyasaya çıkmış bir model ve hala satışta. Her mağazada bulamasanız da bazı platformlarda bu ürünü bulma şansınız var. Bazı teknik özellikleri ise şöyle.

4 inç boyutunda 480 x 800 Piksel Super AMOLED ekranı 233 PPI değeri sunuyor. Boyutları 121.6 x 63 x 9.9 mm ölçülerinde ve 111 gr ağırlığındadır.

2 çekirdekli NovaThor U8420 işlemci kullanan akıllı telefon 1 GB RAM ve 8 GB Dahili hafıza seçeneğine sahip. Bazı modellerinin 16 GB dahili hafızaya sahip olduğunu da belirtelim. Ayrıca microSD kart ile 32 GB’a kadar arttırabiliyorsunuz.

Belkide bu telefonun en büyük özelliği 4G bağlantısının olması. 4G İndirme Hızı 100 Mbps. 9.700 Antutu puanına sahip akıllı telefonun 5 MP arka kamerası bulunuyor. EIS ve Otomatik odaklama sunan arka kamerası aynı zamanda 720p@30fps çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.

Samsung Galaxy S3 Mini‘nin fiyatı 489 TL ve N11‘den satın alabilirsiniz.

2. TP-LINK Neffos Y5L

TP-LINK Neffos Y5L adını daha önce duymamış olabilirsiniz. Fakat bu sizi yanıltmasın. Sonuçta 2 yıl garantisi olan ve gayet başarılı donanımlara sahip bir akıllı telefondan bahsediyoruz.

TP-LINK Neffos Y5L 2016 ortalarında piyasaya çıkmış çift SİM karta sahip bir telefon. 4.5 inç 480×854 Pixel ekran çözünürlüğü ve TFT ekran tipine sahip akıllı telefon 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 210 işlemci ile çalışıyor.

Bu işlemciyi 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza ile kullanan akıllı telefonun Antutu puanı 19.800 olarak açıklanmış. Ayrıca microSD kart desteği ile 32 GB’a kadar hafızasını genişletebiliyorsunuz.

TP-LINK Neffos Y5L 5 MP arka ve 2 MP ön kamera çözünürlüğü ile 720p@30fps çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.

2020 mAh değiştirilebilir batarya ile Micro-USB çıkışa sahip TP-LINK Neffos Y5L fiyatı 479 TL.

3. Fly Evo Chic 1

Fly Evo Chic 1, pek çok e-ticaret sitesinde bulabileceğiniz ve bütçenizi yormayacak akıllı telefonlardan biri. Akıllı telefonun öne çıkan bazı özellikleri ise şöyle.

4.5 inç 480×854 Pixel IPS ekran. 8 MP arka ve 2 MP ön kamera. Arka kameranın 1080p (Full HD) video kaydı yaptığını da belirtelim.

4 çekirdek MediaTek MT6582M işlemci kullanan Fly Evo Chic 1, 1 GB RAM ve 4 GB dahili hafızaya sahip. Ayrıca microSD kart ile 32 GB’a kadar arttırılabiliyor.

Android 4.2 (Jelly Bean) yüklü olarak gelen cep telefonu 4G desteklemiyor. 2014 yılında üretiler bu modelin çift SİM kart desteği bulunuyor. Ayrıca bir micro-USB şarj çıkışı ile şarj oluyor. Fly Evo Chic 1 fiyatı 479 TL.