5000 TL bütçeniz var ve hangi akıllı telefonu almaya karar veremediyseniz bu makale tam size göre.

Telefon almak zor iştir. Artık birbirine benzeyen o kadar çok akıllı telefon var ki karar vermekte çok zorlanıyoruz. Ya tasarımı birbirine benziyor ya da özellikleri neredeyse aynı. Fakat burada önemli olan bi konuya değinmek istiyorum.

Kullanıcılar hangi telefonu kullanacaklarına karar verirken işine yarayacak en önemli özelliklere odaklanmalı. Tabii ki tasarım ve fiyatı da unutmamak gerekiyor. Tasarım anlamında da pek çok marka artık çok şık telefonlar üretiyor.

Şimdi ilk önce hangi özelliklere ihtiyacınız olacağına karar verelim daha sonra tasarım ve fiyatı da yanına koyduktan sonra hangi telefonu almamız gerektiği ortaya çıkacak.

Bunun için biz sizlere şuan alınabilecek (Mart 2019) en iyi 4 akıllı telefonu listeledik. Bunlar aşağıdaki telefon modellerdir. Daha sonra da en mantıklısını önereceğiz.

İşte 5.000 TL’ye alınabilecek en iyi telefonlar (+/- oynayabilir)

4 akıllı telefonu karşılaştırdık ve teknik özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Listedeki 4 telefonu da karşılaştırdığımızda karşımıza en iyi 2 telefon çıkıyor. Bunlardan biri Geçtiğimiz yıl nisan ayında tanıtılan Huawei P20 Pro. Bir diğeri ise geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Samsung Galaxy S10e modeli.

Bu iki modeli karşılaştırdığımızda ise birbirine çok yakın özellikler olduğunu görebiliyoruz. Galaxy S10e’nin bir kaç artısından bahsedelim. En yeni işletim sistemi Android 9.0 ile geliyor ve akıllı telefon çok yeni. S10e 4K video kaydını 60 FPS’de yaparken, P 20 Pro saniyede 30 kare 4K video kaydı yapabiliyor. Ayrıca S10e’nin ön kamerası da 4K video kaydı yapabiliyor. (P20 Pro ön kamerası full HD video kaydını destekliyor)

Huawei P20 Pro‘nun bir artısı da 3 arka kamera kullanıyor olması.

En önemli konulardan biri de telefonun hızı. Burada antutu puanlarını baz aldık ve S10e’nin antutu v7 puanı karşılaştırdığımız tüm modelleri geride bırakmış görünüyor. AnTuTu Puanı (v7) 327.600. P20 Pro ise sadece 209.900 Puan almış.

Son olarak Galaxy S10e’nin 4G indirme hızı 2000 Mbps olarak açıklanmış. Bu oran P20 Pro’da 1200 Mbps.

Samsung Galaxy S10e 1 - 6

Ufak tefek diğer özellikleri de kıyasladığımızda Galaxy S10e’nin çok daha fazla artısının olduğunu görebiliyoruz. Yani bu karşılaştırmanın kazananı ve 5.000 TL’ye alınabilecek en iyi telefon Galaxy S10e oluyor.