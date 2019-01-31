52 Megapiksellik Kamerası ile Xperia XZ4 Yıla Damga Vuracak!

İki gün öncesinde resmi tanıtım öncesinde Sony Xperia XZ4 hakkında ortaya çıkan yeni özellikleri paylaşmıştık. Şimdi ise yaklaşık birkaç saat öncesinde, Xperia XZ4’ün muazzam bir kamera boyutunun olduğu hakkında bir sızıntı haber paylaşıldı.

Şu anda herhangi bir akıllı telefonda yer alan en yüksek piksel olan bir 52MP sensöre sahip olacağı iddia ediliyor. Şimdilik 48 megapiksellik kamerası ile ilk sıralarda yer alan Honor V20 modelinden sonra rekor XZ4 modelinin eline geçecek gibi duruyor.

Söz konusu kamera sistemi üçlü kamera kurulumundan oluşmakta. Bunlardan birincisi, f/2.6 diyafram lensine sahip 16MP telefoto kamerası. Ortadaki kamera f/1.6 diyafram açıklığı olan 52MP kamera ve alttaki son kamera f/1.4 diyafram açıklığına ev sahipliği yapan 0.3MP ToF sensörüdür.

Bu sözde 52MP sensör teorik olarak bir 13MP görüntü oluşturmak için 4’e 1 piksel birleştirmeyi kullanacak. Bu kamera sayesinda akıllı telefon pazarı bilgisayar fotoğrafçılığına yönecelek gibi duruyor. Yani üst düzey pikselli fotoğraflar oluşturmak için aynı resmi 4 kat daha fazla netleştiren bir akım gelebilir.

Söz konusu kamera lensleri hakkında asıl düşüncemiz ise, resmiyete dayanmadığı için tereddütümüzün bulunmasıdır. Zira bu resim daha önceki yayınlanan teknik çizimler üzerine bir oynama olduğunu da düşündürmektedir.

İki gün öncesinde sızdırılan ekran görüntüleri telefonun daha resmi özelliklerini gün yüzüne çıkarmıştı. Sony Xperia XZ4’ün 21:9 en boy oranı sunan 6.4 inç OLED ekrana sahip olacağını ve yüksek ekranı HDR için destek sağlayacağını öğrenmiştik.

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Aynı zamanda Snapdragon 855 yonga seti, Xperia XZ4’e 6 GB RAM ile birlikte güç verecek. 128 GB dahili depolama alanına sahip olacak ve ek depolama alanı için microSD kart yuvası için destek taşıyacak.

Şimdiki durumda ne olacak bilinmez ama Sony önümüzdeki ay düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresinde, bu telefonun resmiyetine anlam kazandıracak….