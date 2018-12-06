Qualcomm, en yeni amiral gemisi yonta seti olan Snapdragon 855‘i resmen piyasaya sürdü. Şirkete göre bu çip, multi gigabit 5G bağlantısını tamamen destekleyen dünyanın ilk ticari platformu. Bu işlemcinin piyasaya sürülmesinden bu yana, birçok kişi doğrudan Snapdragon 855 yonga setini 5G ağıyla eşleştirdi.

Bundan dolayı da Snapdragon 855 işlemci ile donatılmış herhangi bir akıllı telefonun 5G’yi desteklediğine inanıyor. Bu tamamen doğru değil. Akıllı telefonun 5G ağını destekleyip desteklemeyeceğine karar vermek üreticinin ayrıcalığına sahiptir.

Snapdragon 855’in temelde, LTE Cat 20‘yi destekleyen Snapdragon X24 LTE modemine sahiptir. Ağ bağlantı hızı, mevcut 4G LTE ağının iki katı olsa da, yalnızca 4G’yi destekliyor. Bir Snapdragon 855 akıllı telefonun 5G ağ bağlantısını desteklemesi gerekiyorsa, harici Snapdragon X50 modeme de sahip olması gerekir. Bu da bir Qualcomm X50 modemi entegre edilen Snapdragon 855 yongasının, 5G ağ bağlantısını mükemmel şekilde destekleyebileceği anlamına gelir.

5G uygulaması gelecek yıl muhtemelen birçok telefonda yerini alacak. Fakat cep telefonu üreticileri bu yonga setinin 5G sürümüne sahip olup olmayacağına karar verebilir. Ancak belirtmekte fayda var, 4G sürümüne sahip cihazlara göre yeni 5G sürümünü taşıyan cihazlar daha pahalı olacak. Bu nedenle, önümüzdeki yıl bir 5G cep telefonu satın almayı planlıyorsanız, 5G veya Qualcomm X50 ana bant desteği biraz daha fazla para vermeniz gerekebilir.