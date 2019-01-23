Apple, 2020'de 5G iPhone'u Piyasaya Sürecek

4.5G’nin hayatımızı oldukça hızlandırmasının ardından, telefon üreticileri artık 5G destekli telefonlar üretmeye koyuldular. Bir nevi akıllı telefon dünyasının Nirvana’sı olacak olan 5G Destekli Telefonlar, 2019 yılı içerisinde oldukça popüler olacak gibi duruyor.

Bilmeyenler için kısaca açıklamak gerekirse 5G, beşinci nesil ağ bağlantısıdır. Şirketler yeni yeni bu teknolojiyi cihazlarında test edilmiş olsa da, donanımların test aşamalarının bitmesi 2019 yılının ortasında olavak gibi duruyor. Ancak bu teknoloji sadece 5G destekli telefonlar ile kalmayacak; aynı zamanda AR ve VR cihazları, arabalar, akıllı ev aletleri ve cihazları gibi aksesuarlarda da ilk kez yer alacak.

2019 yılına genel olarak göz gezdirirsek, akıllı telefon üreticileri 5G destekleyen telefonlar da, Qualcomm’un 5G donanımını barındıran SnapDragon 855 yonga setini kullanacaklar. Hatta bazı akıllı telefon üreticileri ilk 5G destekli telefonlar üzerine çalışmalarının sonuna geldi.

5G Destekli Telefonun İlk Üreticisi Belli Oldu!

Şimdi ise 2019 yılında çıkması beklenen 5G destekli telefonlar üzerine bir liste oluşturduk. Telefonların donanımsal özelliklerine de, bu liste aracılığıyla göz gezdirebilirsiniz.

2019 Yılında Piyasaya Sürülecek 5G Akıllı Telefonlar

1. Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 3Ram-Depolama: 8 GB | 256GB
Ekran: 6.4inç (1080 x 2160)
İşlemci: 2,8 GHz, Sekiz Çekirdekli
İşletim sistemi : Android
Birincil Kamera: 12 + 12 MP
Ön kamera : 24 + 2 MP
Batarya: 4000 mAH
Yonga Seti: Qualcomm Snapdragon 845

30 Mart 2019’da piyasaya sürülecek olan Xiaomi Mi Mix 3, 6.4 inç ekran ve 1080 x 2160 piksel çözünürlükle geliyor. Akılı telefon, 2.8 GHz sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 işlemci tarafından desteklenmektedir ve 8GB RAM ile çalışmaktadır.

2. Oppo R15

Oppo R15 Pro

Ram-Depolama6 GB | 128 GB
Ekran6.28 (1080 x 2280)
İşlemciSekiz Çekirdekli
İşletim sistemiAndroid
Birincil Kamera16 + 5 MP MP
Ön kamera20 MP
Batarya: 3450 mAH
Yonga Seti: Mediatek Helio P60

 

31 Mart 2018’de tanıtılan Oppo R15, 5G destekli olarak tekrardan piyasaya sürülecek. Akıllı telefon 6.28 inç ekran ve 1080 x 2280 piksel çözünürlükle geliyor. Aynı zamanda Oppo R15, sekiz çekirdekli Mediatek Helio P60 işlemci ve 6 GB RAM ile çalışıyor.

3. OnePlus 7

Ram – Depolama: 6GB | 64 GB
Ekran : 6.4 inç (1080 X 2280)
İşlemci: 2.95 ghz, sekiz çekirdekli
İşletim sistemi : Android
Birincil Kamera: 24 + 12 + 8 MP
Ön kamera : 24 MP
Batarya: 4150 mAH
Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 850

Muhtemelen 28 Şubat 2019’da piyasaya sürülecek olan OnePlus 7, 6.4 inç ekran ve 1080 X 2280 piksel çözünürlükle geliyor. Akıllı telefon 2.95 Ghz sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 850 işlemci tarafından desteklenmektedir ve 6GB RAM ile çalışmaktadır.

4. Motorola Moto Z4

Ram – Depolama: 4 GB | 64 GB
Ekran: 6 (1080 x 2160)
İşlemci: N/A, Sekiz Çekirdekli
İşletim sistemi : Android
Birincil Kamera: 16 + 8 MP
Ön kamera : 16 MP
Batarya: 3500 mAH
Yonga Seti: Qualcomm Snapdragon

Motorola Moto Z4, muhtemelen 28 Ocak 2019’da piyasaya sürülecek. 6 inçlik bir ekran ve 1080 x 2160 piksel çözünürlükle gelecek. Akıllı telefonda sekiz çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon işlemci tarafından desteklenmektedir. Şuanda ismi belli değil. Aynı zamanda 4 GB RAM ile çalışmaktadır.

5. Samsung Galaxy S10

Ram – Depolama: 6 GB | 64 GB
Ekran : 6.2 (1440 x 2960)
İşlemci: 2.7 GHz, Sekiz Çekirdekli
İşletim sistemi : Android
Birincil Kamera: 13 MP
Ön kamera : N/A MP
Batarya: 3500 mAH

21 Şubat 2019’da tanıtımı yapılacak olan Samsung Galaxy S10, 6.2 inç ekran ve 1440 x 2960 piksel çözünürlüğe sahip. Amiral gemisi akıllı telefonun 2.7 GHz sekiz çekirdekli bir yonga seti bulunuyor. Ancak SnapDrogon ya da kendi Exynos işlemcilerinden hangisinin kullanılacağı net değil. Aynı zamanda 6 GB RAM çalışmaktadır.

6. Huawei Mate 30

Huawei Mate 20 Pro Cep telefonuRam – Depolama: 6GB | 64 GB
Ekran : 6 (1440 X 2880)
İşlemci: Sekiz Çekirdekli
İşletim sistemi : Android
Birincil Kamera: N/A MP
Ön kamera : N/A MP
Batarya:  4600 mAH
Yonga Seti: Hisilicon kirin 990

28 Şubat 2019’da büyük olasılıkla tanıtımı yapılacak olan Huawei Mate 30, 6 inçlik bir ekran ve 1440 X 2880 piksel çözünürlüğe sahip. Aynı zamanda akıllı telefonda sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 990 işlemci ve 6GB RAM ile mevcut.

Şu ana kadar açıklanan 5G akıllı telefonlar sadece yukarılardan ibaret. Ancak 2019 yılının ortasına doğru daha fazla akıllı telefon üreticisinin kendi 5G destekli telefonlar ını piyasaya süreceğinden emin olabilirsiniz.

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