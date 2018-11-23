Geçen ay 25 Ekim’de, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi yeni nesil Xiaomi Mi MIX 3 akıllı telefonunun tanıtımını yapmıştı. Tam ekranın yanı sıra manyetik kızak tasarımına sahip ilk akıllı telefon olarak gündeme yerleşmişti.

Tanıtım sırasında şirket, 2019’un ilk çeyreğinde Mi MIX 3’ün 5G destekli yeni bir sürümünün çıkağını doğruladı. Yakın zamanda resmi olarak tanıtılması beklenen 5G destekli Mi Mix 3 ‘ün hakkında giderek daha fazla detay gün yüzüne çıkıyor.

İnternette telefon hakkında ortaya çıkan son bilgi Xiaomi başkanı Lin Bin’den geldi. Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenilen 5G destekli Mi Mix 3 akıllı telefonuna ait bir resmi Weibo üzerinden paylaştı. Resme dikkatli bir şekilde yakından baktığınızda Androip Pie simgesi olan P harfini ekranın sol üst köşesinde görebilirsiniz. Sağ üst köşesinde ise telefonun 5G ağı üzerinden bağlandığını gösteren 5G’lik bir sinyal bayrağı var.

Bu durum artık şirketin Mi MIX 3 telefonunun geliştirilmesini tamamlandığını ve şu anda test aşamasında olduğunu gösteriyor. Her şey plana göre giderse ya Ocak ayında CES 2019‘da yada Şubat ayındaki MWC 2019‘da telefonun tanıtımını görebilmemiz mümkün.

Xiaomi dışında, Samsung, OnePlus ve Huawei gibi diğer üreticiler 5G bağlantı özelliğine sahip bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Hatta OnePlus, önümüzdeki yılın başında 5G destekli akıllı telefonu piyasaya süren ilk kullanıcılar arasında olacağını da doğruladı.

Mi Mix 3’ün 5G sürümünün orijinal modelle aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. Yani 19.5:9 en boy oranı ve yüzde 93,4 ekran/gövde oranı bulunan 6,39 inç AMOLED Full HD+ ekranla geleceği düşünülmektedir.