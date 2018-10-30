5G Destekli Telefonun İlk Üreticisi Belli Oldu!

Oppo’nun son zamanlarda 5G destekli telefon geliştirmekte olduğunu söyleyen bir çok haber yayınlanmıştı. Ancak hiç birinde bir başarı söz konusu olmamıştı. Oppo yeni nesil mobil ağların laboratuvar testlerinde önemli bir ilerleme kaydetmeyi kısa zaman önce başardı. Şimdi de 5G özellikli ilk telefonu piyasaya sürmek için hazırlanıyor.

Çinli telefon üreticisi yaptıkları testler sonucunda ilk kez 5G ağına bağlı bir telefon üretmeyi başardı. Bu gelişme de 2019 yılında piyasaya sürülmesi beklenilen telefonların bu özelliği destekleyeceğinin bir göstergesi oldu.

Şirketin yapmış olduğu açıklamada, R15 akıllı telefonunun testlerde kullanıldığı ve 5G iletişim ağı protokolünün laboratuvar ortamında telefona başarıyla entegre edildiği vurgulanmıştır.

Oppo 5G Akıllı Telefonu

Bağlantı testleri Oppo [Release-15] akıllı telefonu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Systemboard, RF, RFFE ve anten dahil olmak üzere 5G bileşenleri tam olarak entegre edilerek özelleştirilmiştir. Ekranın sağ üst köşesinde “5G“ logosu da yer almaktadır.

3D görüntüleme, Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) alanlarında 5G uygulamaları oluşturmaya başlamışlardır. Şirket, Oppo Araştırma Enstitüsü ile birlikte 5G standardına uygun Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlamışlardır. Bu üç teknolojinin, 3 boyutlu görüntülü görüşmeler ve diğer kullanım durumlarının hatta çevrimiçi oyunlar için kullanılacak bir “Ubiquitous Reality” teknolojisinin de geliştirileceğine vurgu yapılmıştır.

Hepsinden öte şirket 5G yeniliklerini ortaklaşa geliştirmek için çip üreticisi Qualcomm ile birlikte bir anlaşma da yapmıştır. Projenin ismi ise 5G Pilot olarak isimlendirilmiştir.

Çinli telefon üreticisi, daha öncesinde ABD operatörü Sprint ile uyumlu bir cihaz başlatmayı planladığını belirten LG ile sert bir rekabete girecek gibi durmaktadır. Oppo, dünyanın önde gelen cihaz üreticilerinden biridir. Ancak başarısı şimdiye kadar anavatanı ve Hindistan gibi yükselen pazarlarla sınırlı kalmıştır.