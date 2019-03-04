5G Ne Zaman Gelecek?

Cahit Turhan (Ulaştırma ve Altyapı Bakanı) yaptığı açıklamada teknoloji dünyasına epey katkısı olacak ve hayatımızda birçok şeyi değiştirecek olan yeni mobil bağlantı teknolojisi 5G’nin Türkiye’ye geliş tarihini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yaptığı açıklamada “Biz 5G’yi dünyada ilk kullanan ülke olmak için programımızı yaptık. 2020’de 5G hizmetini topluma sunmayı planlıyoruz.” dedi.

Şuanda kullanılan 4G/4.5G bağlantısından çok daha hızlı yükleme ve indirme seçenekleri sunan 5G’nin sadece internet hızlarında değil pek çok kategoride yardımcı olması bekleniyor. Otonom araçlardan IPTV’lere kadar pek çok sektörü olumlu yönde etkileyecek.

5G yüksek çönünürlüklü (4K ya da Urltra HD) videoları hiç takılmadan ve çok net bir şekilde izleme imkanı sunacak. Özellikle Netflix gibi online video platformanları bu özellik sayesinde yükselişe geçecek.

Bir kıyaslama olması açısından 4G (LTE) saniyede 1 gigabite hız sağlarken 5G’de bu hız saniyede 10 gigabite’e ulaşacak. Ayrıca 4G’de maximum hıza maalesef ülkemizde ulaşmak mümkün olmuyor. Fakat her ne olursa olsun internet bağlantıları 10 kat daha fazla artacak.

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5G, 4G’ye göre daha yüksek radyo frekanslarını kullanacak. 4G, 20 MHz‘e kadar bantları kapsarken 5G, 6GHz‘e kadar olan frekans kullanabiliyor.