5G Talepleri, 5-nm Yonga Setlerinin Seri Üretimini Hızlandırıyor!

Devir artık 5G devrine doğru gitmeye başladı. Bir zamanların 3G’si, yakın zamana kadar 4 ve 4.5G’nin ardından artık dünya 5G dalgası ile yeniden şekilleniyor. Bu gibi deşiklikler de beraberinde yenilikler getirmeyi zorluyor. Tayvanlı yonga üreticisi TMSC bu durumu lehine çevirmek istiyor.

Bunun bir sonucu olarak, şirket daha ileri teknolojiyi kendi işletmcilerine yerleştirmeyi düşünüyor. Konferans sırasında, yonga üreticisi yeni 5nm yonga yapımı işleminin 2020’nin ilk yarısında olacağına işaret etti.

5nm yongalar 7nm’den daha küçük boyutta geliyor. Yonga tasarımcısının gereksinimlerine bağlı olarak daha fazla güç verimliliği ve daha fazla işlem kapasitesi sunması bekleniyor.

5nm işleme dayanan işlemciler, daha küçük bir alan kaplayarak bataryaya yüklenmeyece. Ayrıca AR gözlük ve kulaklık gibi giyilebilir donanımlarla da oldukça verimli çalışması bekleniyor. Ek olarak 5G destekli cihazlar bu şekilde bir işlemci kapasitesine sahip olurlarsa, bu bugünkü modellere göre daha fazla batarya ömrü ve performans sağlayacak.

TSMC’nin 7nm çipleri büyük miktarda kullanan ilk işlemci firması olmuştu. İlk kullananlar arasında ise Apple ve Huawei gibi önemli teknoloji devleri var. Snapdragon 855, 7nm’lik işlem üzerine kuruldu. Yeni işlemcilerin de daha iyi olması bekleniyor.