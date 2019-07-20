Ana Sayfa Teknoloji Haberleri 5G Talepleri, 5-nm Yonga Setlerinin Seri Üretimini Hızlandırıyor!

5G Talepleri, 5-nm Yonga Setlerinin Seri Üretimini Hızlandırıyor!

7nm işlemciler 2019 yılına damgasını vururken, 5G talebi sayesinde 5nm işlemciler gün yüzüne çıkabilir...

By Muhammed Arslan

-

0
0
TMSC Yeni Yonga Setlerinin Seri Üretimine Başladı!

Devir artık 5G devrine doğru gitmeye başladı. Bir zamanların 3G’si, yakın zamana kadar 4 ve 4.5G’nin ardından artık dünya 5G dalgası ile yeniden şekilleniyor. Bu gibi deşiklikler de beraberinde yenilikler getirmeyi zorluyor. Tayvanlı yonga üreticisi TMSC bu durumu lehine çevirmek istiyor.

Bunun bir sonucu olarak, şirket daha ileri teknolojiyi kendi işletmcilerine yerleştirmeyi düşünüyor. Konferans sırasında, yonga üreticisi yeni 5nm yonga yapımı işleminin 2020’nin ilk yarısında olacağına işaret etti.

5nm yongalar 7nm’den daha küçük boyutta geliyor. Yonga tasarımcısının gereksinimlerine bağlı olarak daha fazla güç verimliliği ve daha fazla işlem kapasitesi sunması bekleniyor.

samsung 7nm cip

5nm işleme dayanan işlemciler, daha küçük bir alan kaplayarak bataryaya yüklenmeyece. Ayrıca AR gözlük ve kulaklık gibi giyilebilir donanımlarla da oldukça verimli çalışması bekleniyor. Ek olarak 5G destekli cihazlar bu şekilde bir işlemci kapasitesine sahip olurlarsa, bu bugünkü modellere göre daha fazla batarya ömrü ve performans sağlayacak.

TSMC’nin 7nm çipleri büyük miktarda kullanan ilk işlemci firması olmuştu. İlk kullananlar arasında ise Apple ve Huawei gibi önemli teknoloji devleri var. Snapdragon 855, 7nm’lik işlem üzerine kuruldu. Yeni işlemcilerin de daha iyi olması bekleniyor.

KaynakVenturebeat
25,657BeğenenlerBeğen
57,138TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikYurt Dışından Getirilen Telefonların Harcına Rekor Zam Yapıldı!

İlgili Haberler

Teknoloji Haberleri

ABD Huawei Patentlerini Sonlandırmak için Yeni Bir Tasarı Sunmaya Hazırlanıyor!

Patentler, herhangi bir teknoloji şirketi için en büyük yaklaşımlardan birisidir. Gelecek konusundaki planları güvence altına alır. Geçen ay Huawei, Verizon'dan çaldığı düşünülen 230'dan fazla...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Huawei Mate 30 Lite Render Görselleri Paylaşıldı

Akıllı telefon dünyasının en iddialı markalarından biri olan ve şu günlerde bir değişim süreci içerisine giren Huawei, yeni akıllı telefon modellerini tanıtmakta kararlı. Markanın...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

HongMeng OS Hakkında Şok Edici Açıklama!

Huawei’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Catherine Chen, yaklaşmakta olan HongMeng OS işletim sisteminin akıllı telefonlar için olmadığını belirtti. Bundan dolaı şirketin...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Galaxy Tab S6 Teknik Çizimleri Ortaya Çıktı!

Samsung'un önümüzdeki ay Galaxy Note10 serisi ile birlikte 7 Ağustos etkinliğinde Galaxy Tab S6'yı duyurması bekleniyor. Tabletin geçen hafta canlı görüntüleri sızdırılmıştı. Bu sayede...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung, Galaxy Note10 Lansmanı Öncesinde 12 GB LPDDR5 DRAM Üretime Başladı

Samsung bugün, gelecekteki akıllı telefonlarda AI (Yapay Zeka) ve 5G özelliklerine göre optimize edilmiş, en yeni 12-gigabit LPDDR5 mobil DRAM'in seri üretime başladığını duyurdu....
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Sony A7R IV Aynasız Kamera Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Sony, tam ekrana sahip çervesiz ve aynasız Sony A7R IV kamerasını piyasaya sürdü. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve oldukça popüler hale gelen A7R III...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.