5G Teknolojisi 20 Gbps İndirme Hızı Sunacak

LTE uzun süredir teknoloji dünyasında bulunmakta ve teknolojiye sahip cihazlar artık hiç olmadığı kadar yaygın. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), yeni nesil 5G teknolojisinin özelliklerini ayrıntılarıyla açıklayan bir taslak rapor yayınladı.

Yeni teknoloji, çok ilginç özelliklere sahip. 5G hücresi, tek bir mobil baz istasyonuyla en az 20Gbps’lik bir indirme bağlantısını ve 10Gbps’lik bir yükleme bağlantısı gerçekleştirebilecek. Bu, sabit bir kablosuz genişbantına sahip olsa da, tek bir kullanıcının teorik hızları olduğuna dikkati çekmekte ve gerçekte, bir hücredeki tüm kullanıcılar bu 20Gbps’lik hızın sadece bir kısmını kullanabilecek. Teknoloji ayrıca kilometrekare başına en az bir milyon kullanıcıya destek verebilecek.

ITU’nun raporunda, 5G spesifikasyonunda, kullanıcı mobil olduğu zaman yüksek kaliteli bağlantı sağlamak için, seyahat hızlarını 500 km/sn’ye kadar destekleyebilen baz istasyonları gerekmekte.

Kullanıcıların ideal koşullar altında karşılaştığı maksimum gecikme 4 ms’den fazla değil ve bu da LTE’nin 20 ms gecikmesinden oldukça düşük. Bu arada, ultra-güvenilir düşük gecikmeli iletişimler (URLLC) sadece 1ms gecikmeli olacak.

Raporda ayrıca, 5G arabirimlerinin, yük altında olduğunda enerji konusunda verimli olduğu ve boşta iken daha az güç tükettiği söyleniyor.

Birçok şirket 5G teknolojisini ticarileştirmek için adımlar atmaya başlamış durumda. Samsung geçtiğimiz günlerde 5G RF Integrated Circuit (RFIC) ürününü duyurdu. Intel, Atom çip setlerini gelecekteki cihazların 5G uyumlu hale gelebilmesi için geliştirdi.