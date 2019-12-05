5G Versiyonuna Daha Ucuz Bir Alternatif Olan Redmi K30 4G Sürümü Onaylandı!

Redmi K30 5G, bu ay en çok beklenen akıllı telefonlardan biri. Redmi, cihazın boyutu, batarya kapasitesi ve ona güç verecek işlemci gibi bir dizi cihazın özelliklerini resmi olarak onayladı. Bugün, Lu Weibing, telefonun 4G versiyonunun da olacağını onaylamak için Weibo’ya gitti.

Görevine göre, 5G daha yeni yeni ortaya çıkarken, şebeke operatörleri tarafından 5G ücretleri de oldukça pahalı ve herkesin parasını karşılayamayacağını söylendi. Ve alternatif olarak Redmi K30’un 4G versiyonu da olacak.

Redmi K30 4G

4G varyantının özellikleri geçen hafta sızdırıldığı için bu yeni bir bilgi değil. Fakat, resmi bir onay hala açıklanmış değil. Redmi K30 4G‘nin Snapdragon 730G işlemci ile gelmesi bekleniyor. Ekranı ayrıca 120Hz yenileme hızına ve 1080 x 2400 çözünürlüğe sahip 6.66 inç LCD panel olacak. Sızan canlı fotoğraflar 64GB depolama alanına sahip olduğunu ve MIUI 11’i kutudan çıkardığını gösterdi.

Bir sızıntı, telefonun 8MP telefoto kamera, 13MP ultra geniş kamera ve 2MP sensörle birlikte 64MP ana kameraya sahip olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca 27W hızlı şarj desteği olan 4500mAh bataryayı paketleyeceğini de belirtti. 5G versiyonun aynı batarya kapasitesine sahip 30W hızlı şarj ile Redmi’nin 1 saat içinde telefonu boştan doya kadar şarj edebileceğini söylüyor. Ve bu 5G,yi tercih açısından güzel bir özellikmiş gibi duruyor. Bununla beraber 4G için güzel haberler de yok değil. K30 4G 20MP + 2MP çift ön kameralara, yandan monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya, NFC, IR blasterine ve ses jakına sahip olduğu söyleniyor.