5nm Kirin 1020 Yonga Seti Gelecek Yılın Huawei Mate 40 ‘I İçin Önerildi!

Huawei’nin mevcut amiral gemisi olan AP, Kirin 990, şirketin Mate 30 hattına güç sağlayan yonga seti. 7nm işlemiyle TSMC tarafından üretilen bu SoC’nin entegre 5G modemli sürümü içeride 10,3 milyar transistör içeriyor. Eylül ayındaki Berlin’deki IFA fuarında tanıtılan Kirin 990, 2020 yılının ilk çeyreğinde başlayabilecek olan Huawei P40 serisine güç verecek.

Bir sonraki sonbaharda Huawei’nin 2020’nin teknolojik açıdan en gelişmiş telefonlarını piyasaya sürmesi için, Mate 40 serisi, yeni bir yonga seti başlığın altında olmalı. Çin’in Weibo mikroblog sitesinde (GizChina üzerinden) yapılan bir yazıya göre, bu Kirin 1020 olacaktı. Bahşiş, bileşenin 5nm işlemi kullanılarak üretileceğini ve Huawei’nin TSMC’nin en iyi müşterilerinden biri olduğunu belirtti. Kirin 1020’nin dünyanın en büyük bağımsız dökümhanesi tarafından üretileceği. TSMC, gelecek yılın ikinci çeyreğinde müşterilere 5 nm cips sunmaya başlayacak. 5nm’de Kirin 1020, milimetre kare başına 171,3 milyon transistör içerebilir.

Kirin 1020’nin Kirin 990’da% 50 performans artışı sağlaması bekleniyor

Apple muhtemelen önümüzdeki Eylül ayında 2020 iPhone’lar piyasaya sürüldüğünde 5nm yonga ile çalışan ilk akıllı telefonu piyasaya sürecek. Bu telefonlar, Apple tarafından tasarlanmış ve TSMC’nin ürettiği A14 Biyonik ile donatılacak. Bunu Kirin 1020 destekli Mate 40 takip edecek. Yaklaşan amiral gemisi Snapdragon çipi olan 865 Mobil Platform, 7nm EUV işlemi kullanılarak Samsung tarafından üretilecek. İlk 5nm Snapdragon AP, Snapdragon 875, 2021 yılına kadar TSMC’nin montaj hattından çıkmayacak. İşlem sayısı ne kadar düşükse, transistörler o kadar fazla performans ve daha fazla enerji verimliliği sağlayan bir yonganın içine sığacak. Hem Samsung hem de TSMC, 2022 gibi bir sürede 3nm cips üretiyor olabilir.

Kirin 990’ın piyasaya sürülmesinden birkaç gün sonra, Huawei’nin tüketici grubu CEO’su Richard Yu, çipin şu anda ARM Holdings’in en güçlü CPU çekirdeğini içermediğini itiraf etti. Cortex-A77’yi dahil etmek yerine Kirin 990, Cortex-A76 performans çekirdeğini kullanıyor. Yu, çipin tüketici ihtiyacından daha fazla güç sağladığını ve bunun sonucunda daha kısa bir pil ömrü için ekstra güç alım satımının Kirin 990’da Cortex-A77’yi kullanmaya değmeyeceğini söyledi. Bu analizle ilgili tek sorun şu ki ARM’e göre, Cortex-A77, aküye ilave bir çekme olmaksızın% 20 performans artışı sağlıyor. Bu konuda basıldığında, Huawei yöneticisi şirketin iç testinin ARM’in iddialarına aykırı olduğunu söyledi. Kirin 1020, Cortex-A77 işlemci çekirdeğini atlayacak ve Cortex-A78’i kullanacaktır.

Baltimore’ın kod adını taşıdığı söylenen Kirin 1020’nin, Kirin 990’a göre% 50’lik bir performans artışı sunacağı bildirildi. Bu, Snapdragon 865’in Snapdragon 855’te sağlaması beklenen% 25’lik iki katı.

Huawei adına bazı şanslar ve ileri görüşlü eylemler sayesinde, şirket ABD tedarik zincirine girmesi yasaklanmış olsa bile yükseltilmiş cips tasarlayabilir. Üretici, Mayıs ayının ortasındaki ABD Ticaret Bölümü’nün varlık listesine ilk girdiğinde, ABD’li çip tasarımcısı ARM Holdings, Huawei ile bağları keseceğini söyledi. Firma bunun Amerikan orijinal teknolojisini kullanması nedeniyle olduğunu söyledi. Neyse ki, Huawei bir yasak bekliyordu ve bazı bileşenleri stoklamıştı. Ardından Ekim ayında, ARM konumunu tersine çevirdi ve “ARM’ın v8 ve v9’unun İngiltere menşeli teknolojiler” olması nedeniyle Huawei’yle iş yapabileceğini söyledi.

Ve şimdi, Huawei, ABD tedarik zinciri olmadan bile yonga setlerini yükseltmeye devam edebilecek gibi görünüyor. Bu, gelecek yıl şirketin, dünyanın en iyi akıllı telefon üreticisi olması için Samsung’u geçmeye çalıştığı için yardımcı olacak.